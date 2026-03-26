Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, İran savaşı kaynaklı artan küresel oynaklığa karşı Türk lirasını korumak amacıyla yeni bir adım hazırlığında olduğu iddia edildi. Konuya yakın kaynaklar, Londra piyasasında altın-döviz takas işlemleri yapılmasının planlandığını belirtirken, Merkez Bankası yetkililerinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

ALTIN-DÖVİZ TAKASI GÜNDEMDE

Türkiye’nin son yıllarda dolar varlıklarını azaltmak amacıyla altın alımlarını hızlandırdığı bilinirken, Mart ayı başı itibarıyla altın rezervlerinin 135 milyar dolar seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

KONTROLLÜ KUR POLİTİKASI VE REZERV VURGUSU

Para ve Altın Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Merkez Bankası’nın bir süredir dövizde kontrollü kur uygulamasını sürdürdüğünü belirtti. Bu kapsamda zaman zaman piyasadan döviz alımı ya da satımı yapıldığını ifade eden Yıldırımtürk, fiyat istikrarını koruma amacıyla bu tür müdahalelerin bilinen bir politika olduğunu dile getirdi.

Yıldırımtürk, rezervlerin güçlü tutulmasının, ekonomide karşılaşılabilecek iç ve dış şoklara karşı hazırlıklı olunması açısından önem taşıdığını vurguladı. Bu doğrultuda Merkez Bankası’nın rezerv biriktirme yönünde adımlar attığının görüldüğünü söyledi.

ALTIN REZERVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Daha önce düşük fiyat seviyelerinden alınan altınların mevcut koşullarda değerlendirilmesinin, döviz rezervlerini güçlendirmek açısından bir araç olarak kullanılabileceğini ifade eden Yıldırımtürk, bu durumun rezerv yönetimi çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

PETROL FİYATLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER

İran, ABD ve İsrail arasında yaşanan gelişmelere de değinen Yıldırımtürk, söz konusu gerilimin Hürmüz Boğazı üzerinden petrol taşımacılığını zorlaştırabileceğini ifade etti. Bu durumun petrol fiyatlarında yükselişe neden olabileceğini belirtti.

Petrol fiyatlarındaki artışın, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği kaydedildi.

FAİZ VE ALTIN İLİŞKİSİ

Yıldırımtürk, petrol fiyatlarına bağlı olarak artabilecek enflasyonun, merkez bankalarını faiz artırımlarına yönlendirebileceğini belirtti. Olası faiz artışlarının ise altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Bu durumun altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlayabileceği ya da daha uzun bir zaman dilimine yayabileceği dile getirildi.

REZERV STRATEJİSİNE İŞARET EDİYOR

Yıldırımtürk, tüm bu gelişmeler çerçevesinde Merkez Bankası’nın altın karşılığı döviz temin etme yoluna gitmiş olabileceğini ifade etti. Söz konusu adımın temelinde rezervleri artırma ve güçlendirme amacının bulunduğunu belirtti.

Merkez Bankası’nın altın rezervlerini kullanarak döviz likiditesi sağlama yönündeki olası adımı, küresel risklerin arttığı bir dönemde rezerv yönetimine yönelik bir hamle olarak değerlendirilirken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Piyasalar, atılacak adımların kapsamı ve etkilerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.