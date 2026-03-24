Türkiye’de iş gücü piyasası, 2025 yılı sonu itibarıyla kadın ve erkek çalışanlar arasında tarihin en yakın dengesine ulaştı. İŞKUR verilerine göre 2,3 milyonu aşkın iş arayan, iş piyasasının güncel profilini ortaya koyuyor. Peki, bu kitlenin hangi kesimi hangi mesleklerde iş bulmayı hedefliyor? Lise mezunları mı yoksa üniversite mezunları mı daha avantajlı?
EN ÇOK İŞE YERLEŞTİRİLEN MESLEKLER
Geçen yıl İŞKUR aracılığıyla en fazla işe yerleştirilen meslekler arasında silahsız özel güvenlik görevlisi (76.689 kişi) ilk sırada yer aldı. Turizm ve otelcilik elemanları 75.473 kişiyle ikinci sırayı alırken, reyon görevlileri 52.439 kişiyle üçüncü oldu.
Diğer öne çıkan meslekler şöyle sıralandı:
Güvenlik görevlisi: 40.521
Garson: 37.851
Market elemanı: 36.610
Konfeksiyon işçisi: 32.930
Elle çalışan diğer imalat işçileri: 32.245
Satış elemanı: 26.390
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 23.984
Aynı mesleklerin İŞKUR’a bildirilen açık iş ilanlarında da öne çıkması dikkat çekiyor.
5 YILDA 6,8 MİLYON KİŞİ İŞ BULDU
Habertürk’te yer alan habere göre, 2021–2025 döneminde İŞKUR aracılığıyla toplam 6.857.457 kişi işe yerleştirildi. Bunların 84.804’ü kamuda, 6.772.653’ü özel sektörde çalışmaya başladı. İşe yerleştirilenlerin 4.278.634’ü erkek, 2.578.823’ü ise kadınlardan oluştu.
LİSE MEZUNLARI İŞ BULMADA ÖNDE
Geçen yıl işe yerleştirilenler arasında en kalabalık grup, 654.494 kişiyle ortaöğretim (lise) mezunları oldu. Onları 495.445 kişiyle ilköğretim mezunları, 156.754 kişiyle önlisans, 135.899 kişiyle lisans mezunları takip etti.
2025 yılı sonunda İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2.331.346 kişi olarak kaydedildi. Bu kişilerin 1.153.264’ü erkek, 1.178.082’si kadınlardan oluşuyor.
İŞ ARAYANLARIN İŞ BULMA SÜRELERİ DEĞİŞİYOR
İş arayanların iş bulma süresi farklılık gösteriyor:
30 gün ve daha az: 229.105 kişi
1–3 ay: 568.800 kişi
3–12 ay: 1.299.236 kişi
1 yıl ve üzeri: 234.205 kişi
Yaş dağılımına bakıldığında ise 25-29 yaş grubu 477.297 kişi ile başı çekiyor. Bunu 20-24 yaş grubu (397.810), 30-34 yaş grubu (376.186) ve 35-39 yaş grubu (328.152) takip ediyor. Toplamda iş arayanların 1,6 milyonu 20-39 yaş grubundan oluşuyor.
EN ÇOK İŞ ARANAN MESLEKLER
İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların en yoğun olduğu meslekler şunlar:
Satış elemanı ve danışmanları: 49.255
Büro memuru: 37.989
Servis elemanı: 37.533
Konfeksiyon işçisi: 30.278
Turizm ve otelcilik elemanı: 29.793
Silahsız özel güvenlik görevlisi: 29.724
Ön muhasebeci: 25.087
Kasiyer: 24.612
Sekreter: 23.201
Reyon görevlileri: 21.640
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURULARI
Geçen yıl İŞKUR’a 1.840.724 kişi işsizlik ödeneği için başvurdu. Bu kişilerden 205.279’unun ödeneği yıl içinde sona ererken, 265.247 kişinin ödeneği işe başlamaları nedeniyle kesildi. Yıl sonu itibarıyla ödemesi devam eden işsiz sayısı ise 411.271 kişi oldu.