Ayşegül ÖZBEK

Uyuşturucu ve şike operasyonları, borsadaki manipülasyon, açılım süreci gibi konular, 2025’in son günlerini meşgul etse de halkın asıl gündemi hayat pahalılığı. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, “Türkiye Siyaset Araştırması Aralık 2025” raporunu yayınladı. Araştırma 214 noktada 2400 kişiyle yapıldı.

‘KÖTÜ YÖNETİLİYORUZ’

Aralık ayının en çok konuşulan konuları arasında yüzde 62,4’lük oranla “Geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, işsizlik, ekonomik kriz, işlerin yavaşlaması” geldi. Günlük siyaset ise yüzde 14,7 oranla ikinci sırada yer aldı. Yapılan zamlar ise yüzde 11,7 oranla dördüncü sırada. “Türkiye nasıl yönetilmektedir?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 55,7’si “Kötü yönetiliyor” yanıtını verdi.

“Ne iyi ne kötü yönetiliyor” diyenlerin oranı ise yüzde 23,4. Türkiye’nin iyi yöneldiğini düşünenler ise yüzde 19,5. “Bu Pazar milletvekilliği seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna ise kararsızların oyu dağıtıldığında CHP diyenler yüzde 31,1. AKP diyenler yüzde 28,6 ve DEM Parti diyenler ise yüzde 9,6. MHP yüzde 7,4 oy alırken beşinci sırada ise yüzde 6,9 ile Anahtar Parti oy aldı. Ankete katılanların yüzde 23’ü ise kendini ‘yoksul’ olarak nitelerdi.