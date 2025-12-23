Coğrafi yapısı nedeniyle Daran köyü, bu özelliğiyle kutup bölgelerini andıran yerleşimler arasında gösterildi.

GÜNEŞ 12.30’DA GÖRÜNÜYOR, 15.30’DA KAYBOLUYOR

Daran köyünde özellikle aralık ve ocak aylarında güneş sabah saatlerinde köyün üzerine hiç düşmüyor. Güneş, çevredeki dağların arasından ancak saat 12.30 civarında görünüyor. Yaklaşık üç saat boyunca köyü aydınlatan güneş, 15.30 sularında yeniden dağların arkasına çekiliyor.

DAĞLAR VE VADİ YAPISI BELİRLEYİCİ OLUYOR

Uzmanlar, bu durumun temel nedeninin köyün coğrafi konumu olduğunu belirtiyor. Daran köyü, yüksek dağlarla çevrili dar bir vadi içerisinde yer alıyor. Bu yapı, güneş ışınlarının köye ulaşmasını ciddi şekilde sınırlıyor. Sabah ve akşam saatlerinde dağlar, doğal bir perde gibi güneşin önünü kesiyor.

KIŞ AYLARINDA GÜNEŞ DAHA ALÇAKTAN GELİYOR

Kış mevsiminde güneş, kuzey yarımkürede daha alçak bir açıyla yükseliyor. Bu durum, özellikle dağlık bölgelerde gölge alanların genişlemesine neden oluyor. Daran köyünde de güneş ışınları vadi tabanına dik açıyla ulaşamıyor ve gün ışığı süresi fiilen kısalıyor.

KUTUP BÖLGELERİNİ ANDIRAN ŞARTLAR YAŞANIYOR

Her ne kadar Türkiye’de yer alsa da Daran köyünde yaşanan bu durum, uzun geceleriyle bilinen kutup bölgelerini hatırlatıyor. Köy, enlem olarak kutuplara yakın olmasa da yer şekilleri nedeniyle benzer bir gün ışığı problemi yaşıyor.

GÜNLÜK YAŞAM DOĞRUDAN ETKİLENİYOR

Güneşin kısa süreli görülmesi, köyde günlük hayatı doğrudan etkiliyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler, işlerini günün sınırlı aydınlık bölümüne sığdırmaya çalışıyor. Güneş görmeyen alanlarda soğuk daha uzun süre etkili oluyor, buzlanma ve don olayları geç çözülüyor.

TÜRKİYE’DE BENZER ÖRNEKLER BULUNUYOR

Uzmanlar, Türkiye’nin Toroslar ve Doğu Karadeniz gibi dağlık bölgelerinde de benzer özellikler taşıyan köyler bulunduğunu ifade ediyor. Ancak Daran köyü, güneşi en kısa süre gören yerleşimlerden biri olarak öne çıkıyor.