İngiltere Dışişleri Bakanlığı, sahte veya bozuk alkollü içeceklerden kaynaklanan metanol zehirlenmesi riskine karşı uyarı listesini genişletti.

Bakanlık, İngiliz vatandaşlarının karıştığı son olayların ardından Ekvador, Japonya, Kenya, Meksika, Nijerya, Peru, Rusya ve Uganda’yı riskli ülkeler listesine ekledi.

LİSTEDE TÜRKİYE'DE VAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerde metanol zehirlenmesi vakalarının artması üzerine seyahat rehberlerinin güncellendiği belirtildi.

Daha önce bu liste Tayland, Laos, Vietnam, Kamboçya, Endonezya, Türkiye, Kosta Rika ve Fiji’yi kapsıyordu.

Uyarı, geçtiğimiz yıl Laos’ta altı turistin ölümüyle sonuçlanan olay da dahil olmak üzere yaşanan zehirlenme vakalarının ardından geldi.

METANOL NEDİR?

Uzmanlara göre metanol; antifriz, cam suyu ve endüstriyel çözücülerde kullanılan son derece zehirli bir kimyasal. İnsan tüketimine uygun olmayan bu madde, bazı kötü niyetli üreticiler tarafından ucuz veya daha “etkili” içki üretimi amacıyla alkollü içeceklere karıştırılabiliyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Metanol zehirlenmesi yaşayan kişilerde görme, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve kafa karışıklığı gibi belirtiler görülüyor.

Uzmanlara göre, metanol zehirlenmesi ilk evrelerinde alkol etkisine benzer belirtiler gösterse de, görme bozukluğu gibi ağır semptomlar 12 ila 48 saat içinde ortaya çıkabiliyor.