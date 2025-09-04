Demir çelik sektörünün önde gelen firmalarından Akay Grup, konkordato talebinde bulundu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Akay Grup Peyzaj Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile TransformerTank Metal Elektrik Makina İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin açtığı konkordato davasında mahkeme, 29 Ağustos 2025 tarihli tensip kararıyla üç aylık geçici mühlet kararı aldı.

Karara göre şirketlerin taşınır ve taşınmaz mallarının üçüncü kişilere devri ikinci bir karar çıkıncaya kadar yasaklandı. Mahkeme izni olmadan rehin tesis edilemeyecek, kefalet verilemeyecek, işletmenin taşınmazları veya tesisatları devredilemeyecek.

İCRA VE HACİZ İŞLEMLERİ DURDURULDU

İcra ve İflas Kanunu’nun 288/1 maddesi gereğince geçici mühletin kesin mühlet hükümlerini doğurduğu belirtildi. Bu kapsamda, borçlular aleyhine yürütülen tüm icra, iflas ve haciz işlemleri, 29 Ağustos 2025 tarihinden itibaren durduruldu. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de geçici mühlet süresince uygulanmayacak. Ancak kanunun 206’ncı maddesinde belirtilen imtiyazlı alacaklar ile rehinli alacaklar bu tedbirlerin dışında tutuldu.

KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI

Mahkeme, geçici mühlet süresince görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atadı. Karar doğrultusunda alacaklı olduğunu iddia eden kişiler, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde mahkemeye dilekçe ile başvurarak konkordato talebine itiraz edebilecek.