Diyarbakır'ın Elazığ Caddesi’nde 2021’de büyük umutlarla açılan tekstilkent fabrikaların birer birer kapanmasıyla adeta hayalet kente döndü. 80 fabrikanın faaliyet gösterdiği, 15 bin kişiye istihdam sağlanan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi büyük umutlarla açılmıştı. Buradaki fabrikaların hayata geçirilmesiyle kentteki gençlere istihdam sağlanacağı ve bu şekilde terörün ve suç örgütlerinin istismarından kurtulacakları dile getirilmişti. Ancak 4 yıl sürdü.

ÜRETİM KAPASİTESİ DÜŞTÜ

Haziran ayından bu yana Türkiye’nin ilk Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 25 fabrika yaşanan ekonomik kriz, artan üretim, iş gücü ve girdi maliyetleri, seyreden yüksek enflasyona bağlı gerekçelerle kapandı. Fabrikaların kapanmasıyla 3 bin kalifiye eleman işsiz kalırken, üretim Mısır başta olmak Endonezya gibi ülkelere kaydırıldı.

Hazır giyim sektöründeki maliyet artışları ve dalgalı kur farkı nedeniyle yurtdışında daha ucuz maliyet arayışına giren giyim sektörü yönünü başta Mısır olmak üzere yurt dışına çevirdi. Kapanan fabrikaların yanı sıra mevcut fabrikaların da üretim kapasitesini yarı yarıya düşürdüğü, birçoğunun üretim yapamaz duruma geldiği öğrenildi.

Özellikle pandemi sürecinden hemen sonra Tekstilkent’e kumaş ve iplik dokuma başta olmak üzere hazır giyim sektörünün ilgisi artmış ve teşviklerle üretim alanında 80 fabrika hizmete girmişti. Talep yoğunluğu nedeniyle aynı bölgede ikinci bir Tekstilkent açıldı, ancak yaşanan ekonomik krizle birlikte yeni fabrikaların kurulması planlanırken, mevcut işletmeler kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı.

Cazip kredi olmalı, yük hafiflemeli

Hazır giyim ve imalat sektörüne tarım ve hayvancılık sektöründe olduğu gibi kredi desteği sağlanmasını isteyen hazır giyim sektöründeki işletmeciler, imalata yönelik düşük faizli cazip kredilendirme politikasının derhal hayata geçirilmesi, üretici üzerindeki enerji ve istihdam yükünün desteklenmesi gibi üretimi ve istihdamı teşvik edecek somut politikaların uygulanması gerektiğini, aksi halde geriye kalan fabrikaların da yeni yıldan sonra kapanabileceği uyarısında bulundular.

KONKORDATOLAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Büyük umutlarla açılan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin pek çok sanayi bölgesinde olduğu gibi kan kaybediyor. Konkordatolar peş peşe gelirken istihdam kaybı artıyor.

Yüzde 40 istihdam kaybı

Fason üretim yapan firmaların kapatma kararı alıp yurt dışına gitmesiyle yüzde 40 oranında istihdam kaybı yaşandı. Ekonomik krizden derinden etkilenen Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerde bir işçinin işverene maliyeti 55 bin lira olarak hesaplanırken, sektörün ayakta kalması ve geriye kalan firmaların da ayakta kalmasını sağlamak ve kapanmaların önüne geçmek için hükümetin bölgeye özgü acil destek paketi açıklaması gerektiği ifade ediliyor. Faizlerin yüksek olması, işletmelerin krediye ulaşmada sıkıntı yaşaması da fabrikaların kapanmasında önemli etken olduğu ileri sürüldü.