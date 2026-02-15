Geçtiğimiz yılın mart ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonları kapsamında iş insanı Erkan Kork gözaltına alınmış, devam eden süreçte tutuklanan Kork'un mal varlıklarına el konulmuştu.



Kork'un sahibi olduğu Bank Pozitif müsadere edilirken, aylardır yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda (TMSF) olan banka bu hafta itibarıyla resmen satışa çıkacak.





SALI GÜNÜ İHALE DÜZENLENECEK



TMSF tarafından ekim ayında duyurulan ilan daha sonra ertelenmiş ve ihale tarihi 17 Şubat olarak belirlenmişti. Bankayı satın almak için iş dünyasından yoğun bir ilgi olduğu öğrenilirken, TMSF tarafından belirlenen muhammen bedel ise 1 milyar 100 milyon TL olarak duyuruldu.





İhaleye ilgi gösteren tarafların son kapalı teklifini pazartesi itibarıyla kuruma iletmesi gerekirken, salı günü ise açık teklif usulü ile ihalenin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Paylaşılan ihale bilgilendirme formuna göre bankayı satın alma niyetinde olan tarafların, ihaleye katılabilmek için 55 milyon TL teminat yatırmaları gerekiyor.





