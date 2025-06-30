Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin en büyükleri arasında yer alan Şişecam, üretim sürecine ilişkin dikkat çeken bir değişikliğe gidiyor.



Çoğunluk hisseleri İş Bankası'na ait olan şirket, ana faaliyet alanlarında yer alan cam ve kimyasal madde üretimini gerçekleştirdiği Denizli fabrikasını kapatma kararı aldı.



FABRİKA KIRKLARELİ'NE TAŞINACAK



14 ülkede 45'in üzerinde tesisi ve 25 bini aşan çalışanı bulunan Şişecam, 'Cam Ev Eşyası El İmalatı Üretim Operasyonlarını' Denizli'den Kırklareli'ne taşıyacak.



Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu değişiklik ile üretim sürecinin sadeleşmesi ve lojistik konumlama ile verimliliğin artırılmasının planlandığını duyurdu.

30 YIL SONRA DENİZLİ'YE VEDA



Cam ev eşyası üretiminde 1935'te Paşabahçe ile öne çıkan Şişecam, el imalatı ile sürdürdüğü üretim tekniğini 30 yıldır Denizli'deki fabrikasında sürdürüyordu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 297 çalışanın tercihleri gözetilerek ve her türlü destek sunularak fabrika ekibinin en az yarısının Kırklareli Cam Ev Eşyası Fabrikası'nda istihdam edileceği belirtildi. Geriye kalan çalışanların ise Şişecam'a ait farklı fabrikalara dağıtılacağı açıklandı.





