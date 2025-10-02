Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sakarya’nın Hendek ilçesindeki noodle fabrikasını Japonya merkezli gıda devi Nissin Foods Holdings Co. Ltd.’ye devretti. Satış, fabrikanın içindeki makine ve ekipmanları da kapsıyor.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, satış kararı 30 Eylül 2025’te gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında onaylandı. Varlık Devir Sözleşmesi ise 1 Ekim 2025’te imzalandı. Açıklamada, işlemin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” kapsamında yatırımcılara ayrılma hakkı doğurmadığı vurgulandı.

80'DEN FAZLA ÜLKEYE SATIŞ YAPIYOR

1948’de Japonya’da Momofuku Ando tarafından kurulan Nissin Foods, hazır noodle sektörünün öncüsü olarak biliniyor. Şirket, 1958’de “Chicken Ramen”, 1971’de ise “Cup Noodles” markalarıyla dünya çapında tanındı. Günümüzde Asya, Avrupa ve Amerika’da üretim tesislerine sahip olan Nissin Foods, 80’den fazla ülkede satış yapıyor.

Hazır noodle’ın yanı sıra makarna, unlu mamuller ve dondurulmuş gıda alanlarında da faaliyet gösteren şirket, son yıllarda çevre dostu üretim ve sürdürülebilir ambalaj teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyor.