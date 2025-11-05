22-24 Ekim tarihlerinde Antalya ve Hatay'daki akaryakıt rafinerilerinden yaklaşık 1 milyar TL'lik akaryakıt çalınmasının ardından Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş'ye yönelik operasyon düzenlenmiş ve şirketin üst yönetiminde yer alan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Zülfikarlar Holding çatısı altında faaliyet yürüten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari hakkında da gözaltı kararı verilirken, yurt dışında olduğu tespit edilen ismin iki haftadır firari olduğu ortaya çıktı.

KAOS BÜYÜYOR: ÖDEMELER YAPILMADI



Zülfikarlar Grubu çatısı altında bulunan şirketlerdeki sorunların ise Türkiye Petrolleri ile sınırlı olmadığı öğrenildi. Akaryakıt, kimya, finans ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren holdingin en büyük şirketleri arasında yer alan Akça Kimya'da tahvil krizi yaşandığı öne sürüldü.



Şirketin 4 Kasım tarihli yaklaşık 1 milyar TL'lik tahvil ödemesini gerçekleştirememesinin ardından yatırımcılar panik yaşarken, bugün yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFAKCKK2510 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin 04.11.2025 tarihli itfa ödeme işlemi, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir"