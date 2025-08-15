Kayseri’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Efe Gross'un sahipleri, borçların yeniden yapılandırılması için mahkemeye başvurdu.
GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ
Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 8 Ağustos 2025’te saat 15.36’dan itibaren geçerli olmak üzere her bir davacı için ayrı ayrı üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Karar kapsamında konkordato komiseri olarak 3 uzman isim görevlendirildi.
Mahkeme ilanında, alacaklıların 7 gün içinde itiraz dilekçesiyle başvurarak konkordato mühletinin kaldırılmasını talep edebilecekleri belirtildi.
BORÇ YAPILANDIRMASI İÇİN SÜREÇ BAŞLADI
Konkordato kararıyla birlikte şirket, mali yapısını güçlendirmek ve borçlarını yeniden düzenlemek amacıyla bütçe planı hazırlıklarına başladı. Süreç tamamlanana kadar mahkeme kararıyla sağlanan geçici mühlet koruması altında faaliyetlerini sürdürecek.
2006’DA BİR BAKKAL DÜKKANIYLA BAŞLADI
Efe Gross’un temelleri, Özkaya ailesinin 2006 yılında Kayseri Karacaoğlu Mahallesi’nde kiralanan küçük bir bakkal dükkanıyla atıldı. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışıyla kısa sürede büyüyen işletme, 2008’de Esenyurt, 2013’te Talas şubelerini açtı. 2016’da Efe Gross markasıyla hizmet vermeye başlayan şirket, yıllar içinde 13 şubeye ulaştı.