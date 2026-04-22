Otomotiv yan sanayisinin köklü kuruluşlarından Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş., operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri optimize etmek amacıyla İzmit’teki üretim faaliyetlerinde kapsamlı bir değişikliğe gittiğini duyurdu.

Ford Otosan, Fiat (Tofaş), Renault, Volkswagen ve Hyundai gibi dünya devlerine orijinal parça tedarik eden otomotiv devi İzmit'teki fabrikasını kapatıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre şirket, İzmit Plajyolu’ndaki üretim tesislerini kapatma ve faaliyetlerini diğer lokasyonlarına kaydırma kararı aldı.

2027'YE KADAR TAMAMEN TAHLİYE EDİLECEK

Küresel piyasalarda içten yanmalı motorlara yönelik alüminyum piston talebinin azalması ve kapasite kullanım oranlarındaki düşüş, bu kararın ana gerekçeleri arasında gösterildi. Şirketin hakim ortağı Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş., İzmit fabrikasında kiraladığı 15 bin 150 metrekarelik alanı 2027 yılına kadar tamamen tahliye edecek.

Mevcut üretim ekipmanları, operasyonel sürekliliğin sağlanması amacıyla grubun Arslanbey’deki fabrikasına nakledilecek.

BÖLGENİN DEPREM RİSKİ ENDİŞE YARATTI

Kararın bir diğer önemli boyutu ise tesisin fiziksel güvenliği ile ilgili gelişmelere dayanıyor. Yapılan incelemeler sonucunda İzmit fabrikasının depreme dayanıklılığını artırmak için gereken güçlendirme çalışmalarının yüksek maliyetli bir yatırım gerektirdiği saptandı.

Kira sözleşmesinin 2027’de sona erecek olması da göz önünde bulundurularak, bu maliyetli güçlendirme yatırımı yerine üretimin daha modern olan Arslanbey tesisine konsolide edilmesi tercih edildi.

SAPANCA'DA FABRİKA KİRALANACAK

Bu stratejik hamle kapsamında sadece piston değil, pim üretim süreçlerinde de değişikliğe gidildi. Arslanbey fabrikasındaki mevcut pim üretim tesisinin, grubun Sapanca’daki fabrikasında kiralanacak yeni bir alana taşınmasına karar verildi.

Şirket, üretim faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi için Sapanca’da yeni bir şube açılışı gerçekleştirecek. İzmit’te boşaltılacak olan dev bina ve arazinin ise satış yöntemi de dahil olmak üzere en verimli şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmalara başlandığı bildirildi.

YARIM ASIRDIR ÜRETİM YAPIYOR

Temelleri 1962 yılında "İstanbul Piston" adıyla atılan Federal-Mogul İzmit Piston, yerli sermayeyle başladığı yolculuğunu küresel bir başarı hikayesine dönüştürdü.

1970’lerde üretim merkezini Kocaeli’ye taşıyan şirket, 1990’lı yılların sonunda dünya devi Federal-Mogul ile birleşerek teknolojik gücünü küresel standartlara taşıdı.

1993 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören sanayi devi, 2018 yılında Tenneco bünyesine katılarak Avrupa’nın en önemli alüminyum piston üretim merkezlerinden biri haline geldi.

Yarım asrı aşkın süredir dünya devlerine parça tedarik eden şirket, günümüzde üretim hatlarını modernize ederek operasyonlarını Arslanbey ve Sapanca tesislerinde konsolide etmeye hazırlanıyor. Bu hamle, markanın 60 yıllık tarihindeki en büyük yapısal değişimlerden biri olarak dikkat çekiyor.