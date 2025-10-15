Tera Yatırım Teknoloji Holding, çevrim içi tatil ve turizm hizmetleri sunan Tatilsepeti.com’un sahibi DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerini devralmak üzere görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Holding tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, turizm ve teknoloji alanında faaliyet gösteren DLT Turizm'in mevcut pay sahipleriyle hisse devri için müzakerelerin başlatıldığı ifade edildi. Şirket, bu adımın büyüme stratejisi ve yatırım portföyünü çeşitlendirme hedefleri doğrultusunda atıldığını belirtti.

DLT Turizm ve Ticaret A.Ş., Türkiye’nin önde gelen çevrim içi seyahat platformlarından biri olan Tatilsepeti.com markası altında hizmet veriyor. Platform üzerinden otel rezervasyonlarının yanı sıra çeşitli tur ve tatil hizmetleri sunuluyor.

Açıklamada, görüşmelerin yanı sıra gerekli yasal süreçlerin, özellikle Rekabet Kurumu başvurusu da dahil olmak üzere, en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

