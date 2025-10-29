Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Borusan Grup çatısı altında yer alan Borusan Tedarik, resmen dünyaca ünlü Fransız konteyner ve yük taşımacılığı şirketi CMA CGM'ye satıldı.



Grubun CEVA Logistics adlı iştiraki tarafından Borusan Tedarik'in yüzde 100 oranındaki hissesi 440 milyon dolar karşılığında devredilirken, nisan ayında yapılan anlaşmanın ardından Rekabet Kurumu'ndan beklenen onay nihayet geldi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ ARASINDA YER ALIYOR



Yaklaşık 110 bin çalışanıyla 170'ten fazla ülkede 1500'den fazla tesiste hizmet veren CEVA Logistics'in 2024 cirosu 18,3 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Şirket, CMA CGM Grubu'nun bir iştiraki olarak deniz, kara, hava ve lojistik çözümleri alanlarında faaliyet gösteriyor.



LOJİSTİK FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK



Satış işlemlerinin ardından açıklamada bulunan Borusan Grup yönetimi, şirketin lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir diğer şirketi olan Borusan Limanı ise Borusan Grubu bünyesinde faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.



