2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Slovakya, sahasında Kosova'yı konuk etti. Rakibini deplasmanda 4-3 mağlup eden Kosova, finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Maça çok hızlı başlayan Slovakya, henüz 6. dakikada Martin Valjent'in golüyle öne geçti. Kosova bu gole 21. dakikada Veldin Hodza ile yanıt verdi. İlk yarının son dakikasında sahneye çıkan Lukas Haraslin, serbest vuruştan kaydettiği golle Slovakya'yı bir kez daha öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Slovakya'nın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Kosova, Fisnik Asllani'nin 47. dakikada kaydettiği golle beraberliği yakaladı. 60. dakikada Florent Muslija ve 72. dakikada Kreshnik Hajrizi'nin golleriyle Kosova, deplasmanda 4-2 öne geçti. Slovakya, 90+4. dakikada David Strelec'in golüyle farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kosova, Slovakya'yı deplasmanda 4-3 yenerek finale yükseldi.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü Kosova ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadeleyi kazanan takım Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.