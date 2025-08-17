Özbek’in iş hayatı babasının kumaşçılık serüveniyle başladı. İstanbul’da küçük bir dükkânda başlayan yolculuk, 1997’de “Seven Hill” markasının temellerinin atılmasıyla yeni bir boyut kazandı. 1998’den itibaren hızla büyüyen marka, Türkiye genelinde 100’ün üzerinde mağazaya ve 500’e yakın bayiye ulaştı. 2011’in sonlarına gelindiğinde yıllık 200 milyon dolara yakın ciroya ulaşan şirket, 2000’e yakın çalışanıyla tekstil sektörünün devlerinden biri haline geldi.

YÜKSELİŞİN ARDINDAN GELEN ÇÖKÜŞ

Ancak 2011 sonrası tablo değişti. Kredilerle büyümenin ve yanlış ortaklıkların bedelini ağır ödediklerini anlatan Özbek, “Belki de en büyük hatamız borçla büyümekti. O dönem yabancı firmalarla görüşüyorduk ama krizler nedeniyle planlarımız suya düştü” dedi.

BAŞARIYA DEĞİL, BAŞARISIZLIĞA ODAKLANIN

Hayat hikayesini StoryBox'a anlatan Özbek, gençlere verilen klasik “çok çalışın” tavsiyesini yeterli bulmadığını belirterek, “Ben artık gençlere sadece çok çalışın demiyorum. Önce kendinizi geliştirin, donanımlı olun. Başarıdan ders çıkaramazsınız, ders ancak başarısızlıktan çıkar” diye konuştu.

YÜZ ÇEVİRENLER VE SADIK KALANLAR

Başarı döneminde yanından ayrılmayan pek çok kişinin, işler bozulunca yüz çevirdiğini dile getiren Özbek, “En yakınımdakilerin bile samimiyetsizliğini hissettim. Ama ailem hep yanımdaydı. Biz varlıkta da yoklukta da aynı olduk” sözleriyle duygularını paylaştı.

"PATRON DEĞİL, EKİP ARKADAŞI"

Seven Hill döneminde çalışanlarıyla samimi bir bağ kurduğunu vurgulayan Özbek, “Hiçbir çalışanımdan kötü bir söz işitmedim. Onlara patron değil ekip arkadaşı olarak baktım. Bugün hâlâ görüşüyor olmamız, en büyük gururumdur” dedi.

YENİ NESLE MESAJ: ÖNCE KENDİNİZİ GELİŞTİRİN

Bugün danışmanlık yaptığını söyleyen Özbek, “Bir insanın yaptığı iş rüyasına girmiyorsa başarılı olamaz. Ben hâlâ o günleri rüyamda görüyorum. Ama gençlere tavsiyem: Önce kendinizi eğitin, sonra hedefleriniz için çalışın” ifadelerini kullandı.