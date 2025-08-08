Hayallerle kurulan bir imparatorluk, tek bir gecede ağır borç yüküyle çöktü. 450 işçi çalıştıran dev bir tesis, 7 milyon dolarlık bir borçla iflasın eşiğine geldi. Bahçıvan, bu süreçte yaşadığı ihaneti ve psikolojik yıkımı şu sözlerle özetliyor:



“Çok güvendiğim bir firmaya çeklerimi verdim, sadece altı ay mühlet istedim. ‘Abi ne demek, olur tabii’ dedi. İki gün sonra icra memurları fabrikanın kapısındaydı.”



StoryBox kanalında yer alan videoda hayatını anlatan iş insanı Mustafa Hakkı Bahçıvan, başından geçen filmlere konu olayları özetledi.

1969’da Şanlıurfa’da doğan ve 13 kardeşin 12'ncisi olan Mustafa Hakkı Bahçıvan, henüz 6 yaşındayken iş hayatına araba lastiği tamirciliğiyle başladı. Daha sonra terzilikte çıraklık yaptı. Hayalleri hep büyüktü: önce lastik dükkânı, sonra konfeksiyon fabrikası... Bu hayallerini, 18 yaşında İstanbul’a taşındığında gerçekleştirmek için ilk adımlarını attı.

PMS’nin temelleri, bir fiş presiyle atıldı. Ardından aspiratör üretimi, motor üretimi ve fan üretimi geldi. Özellikle masa vantilatörleri ile Türkiye’de bir boşluğu dolduran firma, ithalat bağımlılığını azaltan yerli üretimiyle dikkat çekti. Zamanla Avrupa ve Ortadoğu’ya ihracat yapar hale geldi.

Krize Dayanamadı: “Beş Basamak Birden Atlamak İstedik, Altında Kaldık”

1994 krizinde Tansu Çiller’in ekonomi paketiyle birlikte tüm hammaddelere %120 zam geldi. PMS, o dönemde büyük miktarda hammadde stoku yaptığı için bir adım öne geçti. Ancak yıllar sonra, bir bankanın önerisiyle büyümeye giden yol, şirketi uçurumun eşiğine sürükledi.

5 bin metrekarelik üretim alanını bir anda 20 bin metrekareye çıkarmak, personel sayısını dörde katlamak ve agresif yatırımlar yapmak Bahçıvan’a pahalıya patladı. Bir gecede batan PMS, 7 milyon dolarlık borçla karşı karşıya kaldı.

İntiharın Eşiğinden Ayağa Kalkışa: “Borçlu Olduğum Herkesi Tek Tek Ziyaret Ettim”

Çöküşün ardından, Bahçıvan borçlu olduğu 150 kişiyi tek tek ziyaret etti. “Size olan borcumu ödeyeceğim” diyerek güven tazeledi. Fabrika kapandı, 20 bin metrekareden 1500 metrekareye geçildi. 2011’de büyük bir firmayla yapılan ortaklık sonrası fabrikayı sattılar ve borçlarını ödediler.

Yeniden Doğuş: PMS Markasıyla İkinci Bahar

2019 yılında kendi markası PMS ile yeniden piyasaya döndüler. Önce fason üretim, ardından 2020’de yeniden fabrika kuruldu. Bu kez temkinli adımlarla ilerlediler. “Daha önce beş basamak atlarken başımıza gelenleri bildiğimiz için yoğurdu üfleyerek yiyoruz” diyen Bahçıvan, bugün Büyükçekmece Tepecik’te 2000 metrekarelik alanda üretime devam ediyor.

Üretimden İhracata: Türkiye’den Dünyaya Fan

PMS bugün sadece Türkiye’ye değil, Gürcistan, Azerbaycan, Kuveyt, Dubai ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyor. Özellikle duman tahliye fanları AVM’lerden otoparklara kadar birçok alanda kullanılıyor. Şirketin en büyük gururlarından biri ise, ithal ürün kullanmadan tamamen yerli üretimle dünya devleriyle rekabet etmesi.

Bir Girişimcinin Hayatı: Jaguar Hayali ve 25 Yıllık Emek

Bahçıvan’ın en unutamadığı anılardan biri, 18 yaşındayken bir Jaguar görüp “Bir gün seni alacağım” demesiydi. Bu hayali 2002 yılında 9 daire parasına gerçekleştirdi. Ancak o zamana kadar tam 25 yıl çalışmıştı.

“Ben vazgeçmeyi bilmem. Hayaliniz büyük olacak, hedefiniz olacak, onun için de terleyeceksiniz. Yine başa dönsem yine bu işi yaparım.”

Son Söz: Azim, Cesaret ve Yeniden Doğuşun Hikâyesi

Mustafa Hakkı Bahçıvan’ın hikâyesi, bir fabrikanın ötesinde; düşüp tekrar ayağa kalkmanın, borcuna sadık kalmanın ve yeniden başlamaktan korkmamanın simgesi. PMS’nin duman tahliye fanları sadece havayı değil, umudu da taşıyor.