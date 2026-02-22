Türkiye’nin en büyük 50 sanayi kuruluşundan biri olan Sivas Demir Çelik Fabrikası için yıllardır süren belirsizlik sona erdi. Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, mali krizler, ödenemeyen maaşlar ve yönetim zafiyetleriyle gündemden düşmeyen dev tesisin idaresini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devretti. Mahkeme, "fabrikada değer kaybı yaşandığı ve iyi yönetilemediği" gerekçesiyle bu tarihi kararı aldı.

2016'DAN BUGÜNE KRİZLERİN GÖLGESİNDE BİR DEV

SİDEMİR'in hikayesi, sadece bir sanayi tesisinin yükselişi değil, aynı zamanda krizlerle dolu bir ayakta kalma mücadelesi. 1998'de özelleştirilerek Erol Evcil'e geçen fabrika, özellikle 2016 yılında büyük bir çöküş yaşamıştı. O dönemde devlete ve özel kurumlara olan elektrik ile doğalgaz borçları nedeniyle üretimi tamamen durdurulmuş, yüzlerce işçi tazminatsız şekilde işten çıkarılmıştı.

Dönemin AKP Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk’un yoğun girişimleriyle 2017 yılında kapılarını yeniden açan fabrika, 400 işçiyle "yeniden merhaba" dese de bu canlanma uzun sürmedi. Borç sarmalı ve hukuki süreçler fabrikanın yakasını bırakmadı. Son 4 yıldır ise üretim çarkları tamamen durmuş vaziyetteydi.

"İYİ YÖNETİLEMEDİ, DEĞERİ DÜŞTÜ"

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026 yılı başında verdiği kararın dayanağı, Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporu oldu. Raporda yer alan; fabrikanın profesyonelce yönetilemediği ve tesisin fiziki/ekonomik değerinin hızla düştüğü tespiti, yönetimin el değiştirmesine neden oldu.

Mahkeme, daha önce atanan kayyımlık görevinin artık tedbiren TMSF tarafından yürütülmesine hükmetti. Şirket üzerindeki tüm rehinlerin ise nihai karara kadar devam etmesine karar verilirken, itiraz yolu da açık bırakıldı.

DÜNYAYA İHRACAT YAPIYORDU, ŞİMDİ TMSF'YE EMANET

Yıllık 720 bin ton çelik üretim kapasitesiyle Avrupa’dan Amerika’ya, Afrika’dan Uzak Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyaya ihracat yapan SİDEMİR, Sivas ekonomisinin can damarı niteliğinde. Bir dönem işçilerin maaşlarını alamadığı için kent meydanlarında eylem yaptığı tesis, şimdi devletin gözetiminde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Özelleştirildiği günden bu yana borçlar, davalar ve üretim kesintileriyle anılan fabrikanın, TMSF yönetiminde yeniden sanayideki eski ihtişamlı günlerine dönüp dönmeyeceği Sivas halkı ve sektör temsilcileri tarafından merakla bekleniyor.