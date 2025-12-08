Geçtiğimiz yıl konkordato talebi kabul edilmeyen ve ihtiyati tedbir kararları kaldırılan firmanın dosyası yeniden değerlendirildi. Mahkeme, Multipak Ambalaj’ın iflasına hükmetti. Karar doğrultusunda, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde davaya müdahil olabileceği veya itiraz hakkını kullanabileceği belirtildi. Şirketin çok sayıda çalışanını işten çıkardığı da dosyaya yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLERİYLE TANINIYORDU

2007 yılından itibaren Türkiye’nin ilk Nordic Swan Ecolabel etiketine sahip firması olan Multipak, çevre dostu ambalaj ürünleriyle tanınıyordu. Karton tabaklar, bardaklar, kek kapsülleri, pişirme kapları ve menü kutuları gibi geniş bir ürün yelpazesi sunan şirket, gıda güvenliği esaslarına uygun, doğa dostu ambalaj üretimiyle sektörde fark yaratmıştı.

AVRUPA'NIN 3. BÜYÜK DEVİYDİ

1996’da kurulan Multipak Ambalaj, Türkiye’nin en büyük ambalaj üreticisi, Avrupa’nın ise ilk 3 büyük ambalaj üreticisinden biri olarak gösteriliyordu. Hem iç pazarda hem de uluslararası arenada güçlü bir konuma sahip olan şirket, yüksek kaliteli karton ambalaj ürünleriyle sektörün önemli oyuncuları arasında yer alıyordu.

MAHKEMEDEN RESMİ DUYURU

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin karar metninde şu ifadelere yer verildi:

“Davacı Aydın Uçkan ile davalı Multipak Ambalaj ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında görülmekte olan iflas davası nedeniyle; alacaklıların iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri ilan olunur.”