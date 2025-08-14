2004’te kurulan Hangar Ayakkabı, uygun fiyatlı ama kaliteli ayakkabı satışıyla kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı. Selçuk, maliyeti düşürmek için hammaddeyi toplu alarak fiyatları yarı yarıya indirdi, üreticileri aynı çatı altında toplayarak günlük 30 bin çiftin üzerinde üretim kapasitesine ulaştı. Kiloyla ayakkabı satışı gibi sıra dışı kampanyalarla marka büyük ses getirdi, 500’e yakın bayiye ulaştı.

YURT DIŞI HEDEFLER VE ENGELLER

Kadir Kuru'nun YouTube kanalına konuşan Selçuk, Çin’in pazar hâkimiyetini kırmak için düşük maliyetli yerli üretim modelini geliştirdi. Almanya başta olmak üzere Avrupa’da mağaza açmayı, 18 ülkeye ihracatı büyütmeyi planladı. Ancak Almanya pazarına girişte fiyat, termin ve koleksiyon sorunları nedeniyle hedefler gerçekleşmedi. Irak, Makedonya, Kazakistan gibi ülkelerde Hangar tabelalı mağazalar açıldı, fakat bazı pazarlarda “bu kadar ucuz ayakkabı ancak Çin malı olabilir” algısı bile engel oldu.

ÇORUM AYAKKABI KÖYÜ PROJESİ

Selçuk’un en iddialı projesi, Çorum’da günde 500 bin çift ayakkabı üretecek dev “Ayakkabı Köyü”ydü. 40 bin kişiye istihdam ve yıllık 1 milyar dolarlık ihracat hedefleniyordu. Ancak bankaların kredileri geri çağırmasıyla proje yarım kaldı. Selçuk, bu hamlenin arkasında FETÖ’nün olduğunu ve kendisine sistematik bir “operasyon” yapıldığını iddia etti.

İFLASA GİDEN YOL

2011’den itibaren kredi hatlarının kesilmesi, vadeli mal alamama, korsan bayilerle marka değerinin zedelenmesi ve medyada çıkan “Hangar iflas etti” haberleri zincirleme etki yarattı. Selçuk, “İflas bir günde olmaz ama o haberler her şeyi bitirdi” dedi. İflas erteleme talep etmediğini, tüm borçları mal ve mülk satarak ödediğini söyledi.

KEŞKELER VE DİRENİŞ

Selçuk, en büyük hatalarının üretime girmek, Çorum projesiyle merkeze uzaklaşmak ve “yerli-milli” duruşunda ısrar etmek olduğunu belirtti. Yabancı fon, ortaklık veya ithal ürün tekliflerini reddettiğini, bugün olsa yine aynı kararı vereceğini söyledi.

“Benim tek hedefim bir Türk markasını dünyaya taşımaktı. Belki hayallerimin kurbanı oldum ama yine olsa yine denerim” dedi.

BUGÜN VE GELECEK

Şu anda çeşitli firmalara danışmanlık yapan Selçuk, küçük kalan borçlarını kapattıktan sonra yeniden sektöre dönmeyi planlıyor:

“Eğer biri ‘yerli ve milli bir marka kuracağız’ derse, tüm bilgimle ücretsiz çalışırım.”