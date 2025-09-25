Zirai don, artan maliyetler nedeniyle üretmekte zorlanan çifçiye bir darbede sahte gübreden geldi. Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olan ve bünyesinde TORKU gibi bir dünya markasını da barındıran Konya Şeker’in çiftçiye sahte gübre verdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Ereğli PANKO’dan alınan gübrelerin yağmurlama tabancalarında tıkanıklığa neden olduğu, suda tam anlamıyla çözünmediği ve toprağın üzerinde gözle seçilebilir durumda gözüktüğü iddia edildi. Hatta bazı çiftçiler gübre içinde çözünmeyen cisimleri bıçakla kestiklerinde plastik gibi bir madde ile karşılaştıklarını bile öne sürdü.

LABORATUVAR SONUÇLARI ORTAYA ÇIKARDI

Şüpheler ve ihbarlar üzerine harekete geçen Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü, Ereğli PANKO depolarındaki gübrelerden numuneler aldı. Alınan numuneler, TÜRKAK akreditasyonlu laboratuarlarda incelendi.

Elde edilen rapor, sadece gübrelerin değil, aynı zamanda çiftçinin güveninin, emeğinin ve geleceğinin de nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Yapılan analizlerde; Etiketinde yüzde 13 yazan toplam azot değeri sadece yüzde 5,7, yüzde 11 olan üre azotu değeri sadece yüzde 3,4, yüzde 24 yazan suda çözünür fosfor değeri yüzde 4,7, yüzde 12 olan suda çözünür potasyum değeri sadece yüzde 4,5, yüzde 0,1 olan çinko ise neredeyse sıfır seviyesinde yüzde 0,005 çıktı.

Resmî raporun sonuç kısmında ise: “Etiket beyanına uygun değildir.” İfadesi yer aldı.

Benzer sahte gübre vakasının sadece Ereğli ile sınırlı olmadığı birçok ilçede de benzer durumların olduğu ileri sürüldü.

CHP’Lİ ADEM’DEN DE TEPKİ GELDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de partisinin genel merkezinde bazı pancar üreticileriyle bir araya geldi. Adem, pancar üreticilerinin Pankobirlik'ten aldıkları gübrelerdeki azot, fosfor ve potasyum oranın çuvallarda belirtilenin altında değer çıktığını belirterek duruma tepki gösterdi. Adem, "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) üzerinden bir ihale yapılmıştı geçtiğimiz aylarda pancar ekiminin sezon başında. Burada 100 bin tonluk bir gübre ihalesi yapılmıştı. Bu gübre ihalesini alan üç firmadan ANKAFERT isimli bir firmanın tescili olmadan ihaleye girdiği, gübre tescillerinin olmadığı yaklaşık 150 milyon TL'lik bir gübre verdiği PANKOBİRLİK'e belirtilmişti, biliniyordu. Bu alanlarda Eskişehir, Yozgat, Burdur, Ankara illerindeki Pankobirlik kooperatiflerine satışı yapılmıştı çiftçilerimize. Bu çiftçilerimizin hepsi o gübrelerden alıp kullanıp şimdi de mağduriyetini yaşıyor. Çünkü verim kaybı had safhada. Zararları çok büyük. Maalesef Pankobirlik tesciline bakmadan, analiz ettirmeden sattığı ANKAFERT gübreleri üzerinden çiftçimizi mağdur etmiştir. Yok olmak üzere olan çiftçiye bir darbe de buradan vurulmuştur. Pankobirlik yetkililerini, savcıları göreve davet ediyorum" dedi.