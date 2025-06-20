Türkiye’nin şeker üretimini önemli ölçüde karşılayan ve bünyesinde Torku gibi dünya devi bir markayı barındıran Konya Şeker’in rekor borcu olduğu öğrenildi.

Kurumun resmi sitesinde 14 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan bağımsız denetim raporunda yer alan bilgilere göre, kurumun kısa vadeli 32 milyar 766 milyon 111 bin lira, uzun vadeli 35 milyar 69 milyon 405 bin olmak üzere toplamda 67 milyar 835 milyon 516 bin lira borcu olduğu ortaya çıktı.

DİKKAT ÇEKEN DENETÇİ GÖRÜŞÜ

Bağımsız denetim raporunda, denetçi görüşünde ise dikkat çeken ifadeler yer aldı. Denetçiler, şirketin devamlılığı konusunda ciddi şüphe olduğu notunu rapora düştü.

Denetim raporundaki denetçi görüşünde şu ifadelere yer verildi:

“31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Şirket'in kısa vadeli yükümlülüklerinin dönen varlıklarını 5.699.164.580 TL tutarında geçtiğine değinen 2.3 nolu finansal tablo dipnotuna dikkat çekeriz. Bu durum, işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. Şirket yönetiminin bu konulara yönelik açıklamaları ve planlanı 2.3 nolu finansal tablo dipnotunda açıklanmıştır. Ancak bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.”

TERMİK SANTRALLERDE REHİN VAR

Öte yandan Grup’un bağlı ortaklıklarından Kangal Termik’in 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 23 milyar 388 milyon 622 bin TL tutarındaki kredileriyle ilgili olarak 517 milyon 700 bin 620 TL tutarında işletme rehni ve 800milyon TL tutarında ise şirket hisseleri üzerinde rehin bulunduğu belirtildi.

Yine Grup’un bağlı ortaklıklarından Soma Termik’in 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 2 milyar 783 milyon 067 bin TL tutarındaki kredileri üzerinde de 8 milyar 928 milyon TL tutarında işletme rehni ve 650 milyon TL tutarında şirket hisseleri üzerinde rehin bulunduğu bilgisi de raporda yer aldı.

BORÇLARI BANKADA YENİDEN YAPILANDIRMIŞ

Raporda ayrıca Soma Termik Santral ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Soma Termik’in 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği kredi yapılandırması kapsamında kredi ödemesi gerçekleştirmiş olup, 2 Ocak 2025 tarihinde kalan tüm finansal borçlarının ödemesini gerçekleştirmiştir.

Grup, finansal borçlanmalarını finansal yeniden yapılandırma kapsamında yapılandırılması için 14 Temmuz 2022 tarihinde T.C Ziraat Bankası A.Ş.’ye başvuruda bulunmuştur. Bu kapsamda Ziraat Bankası liderliğinde konsorsiyum kapsamındaki tüm bankalarda bulunan finansal borçların yeniden yapılandırılma kapsamında mevcut finansal borçlarını yapılandırmıştır. Söz konusu yapılandırma sonucu ödenmeyen anapara ve faiz borcu kredi iki dilime bölünmüş olup yıllık faiz %15 olarak sabitlenmiştir.”