Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2025’te Türkiye genelinde en fazla konut satışı İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’daki her 8 konuttan biri Esenyurt’ta satıldı ve ilçe, ülke genelinde dikkat çeken bir demografik büyüklüğe ulaştı.

TÜRKİYE GENELİNDE KONUT SATIŞLARI

2025 yılında en fazla konut satışı yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. En düşük satış rakamları ise Ardahan, Bayburt ve Hakkari’de kaydedildi. Veriler, büyükşehirlerdeki yoğun talebin devam ettiğini gösterdi.

ESENYURT ZİRVEYE YERLEŞTİ

İstanbul’da en çok konut satışı Esenyurt’ta gerçekleşti. İlçede yıl boyunca 34 bin 315 konut el değiştirdi. Pendik ve Başakşehir, Esenyurt’u takip eden ilçeler arasında yer aldı.

NÜFUSU 60 İLDEN FAZLA

Sürekli göç alan Esenyurt’un nüfusunun 1 milyonun üzerine çıktığı belirtiliyor. 2008 yılında ilçe statüsü kazanan Esenyurt, bugün Türkiye’deki 60 ilden daha kalabalık bir yerleşim konumuna ulaştı. Bu durum, ilçeyi hem demografik hem de kentsel açıdan Türkiye’nin en dikkat çeken bölgelerinden biri haline getirdi.