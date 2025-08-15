TÜİK’in en güncel göç istatistiklerine göre bazı iller, nüfuslarının önemli bir bölümünü başka şehirlere kaptırıyor. İş imkanlarının yetersizliği, eğitim olanakları ve yaşam koşulları bu göçün başlıca nedenleri arasında yer alıyor. İşte Türkiye’nin en çok göç veren 10 ili…
1. Ardahan
Soğuk iklim ve kısıtlı iş imkanları nedeniyle genç nüfusun büyük kısmı batı illerine göç ediyor.
2. Bayburt
Türkiye’nin en az nüfuslu ili, aynı zamanda nüfus kaybında da zirvede.
3. Tunceli
Eğitim düzeyi yüksek olmasına rağmen ekonomik yetersizlikler nedeniyle gençler başka illere yöneliyor.
4. Kars
Tarım ve hayvancılıkta daralan gelir, göçü hızlandırıyor.
5. Çankırı
Sanayi yatırımlarının azlığı, nüfusun özellikle Ankara’ya kaymasına neden oluyor.
6. Gümüşhane
Genç nüfusun üniversite sonrası geri dönmemesi dikkat çekici.
7. Erzincan
Tarım ve hayvancılığın yanı sıra deprem riski de göçü etkileyen faktörlerden.
8. Iğdır
Sınır ticaretine rağmen gençler büyük şehirlerde daha iyi fırsatlar arıyor.
9. Bingöl
Yüksek doğum oranına rağmen işsizlik göçün ana sebebi.
10. Siirt
Göç zincirinin etkisiyle aileler topluca batıya taşınıyor.