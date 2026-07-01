Türkiye otomotiv pazarında yüksek satış adetlerine ulaşan Fiat Egea Sedan modelinin üretim yolculuğu tamamlandı. Tofaş’ın Bursa’daki üretim tesislerinde gerçekleştirilen törenle birlikte, 2015 yılından bu yana aralıksız olarak banttan indirilen modelin üretimine resmen son verildi. Fiyat politikası, servis ağı ve yedek parça tedarik özellikleri doğrultusunda pazar payı elde eden modelin üretimi, alınan kararla birlikte tamamlanmış oldu. YOĞUN TALEP NEDENİLEYLE ÜRETİM TAKVİMİ UZATILMIŞTI Üretici şirket Tofaş tarafından geçen yıl yapılan ilk planlamalarda, modelin üretiminin 2025 yılının sonunda tamamlanması öngörülüyordu. Fakat pazardaki talep ve yapılan kurumsal planlamalar doğrultusunda üretim süresi Haziran 2026 sonuna kadar uzatıldı. Belirlenen bu nihai takvimin dolmasıyla birlikte üretim süreci tamamlandı. 30 HAZİRAN İTİBARIYLA HATLAR DURDU 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Bursa Tofaş fabrikasındaki Egea Sedan hatlarında üretim durduruldu. Fabrikada üretilen son Fiat Egea Sedan modeli, tesis çalışanlarının katılımıyla üretim bandından indirildi. Model, bu hamleyle birlikte 11 yıllık üretim geçmişini tamamlayarak üretimden kaldırıldı.

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