Uzun bir süredir Türkiye otomotiv sanayisinin kilometre taşlarından biri olarak görülen Fiat Egea, Tofaş’ın Bursa tesislerinde üretildi. Stellantis ortaklığıyla yeni bir döneme geçen marka, K0 projesiyle hafif ticari araç üretimine başlamıştı. Şimdi ise Egea’nın yerine geçecek yeni modelin hazırlıkları gündemde.

Tofaş, geçtiğimiz günlerde 2025 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Analistlerle yapılan toplantıda, şirketin yeni stratejisi ve üretilecek model hakkında ön görüşmelerin başladığı aktarıldı.

AVRUPA İÇİN İKİ YENİ MODEL ÖNE ÇIKIYOR

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, geçtiğimiz hafta Scudo lansmanında Egea’nın başarısına dikkat çekerek Türkiye’nin dünyada ilk 3’te olduğunu söyledi. Egea sonrası strateji hakkında, Aytaç şunları paylaştı:

“Fiat markasında iki yeni modelimiz olacak. Bu konu, Olivier François’nın Cinevra sunumundan itibaren gündemde. O sunumda Grande Panda henüz satışa başlamamıştı; sunumda Grande Panda ve iki yeni modelin daha devreye alınacağını söyledi. Bunlardan biri crossover–fastback tarzında bir ürün, diğeri ise bu yıl için tarif edilen bir SUV. Bu ürünler global ölçekte Fiat markası için önemli. Yani Grande Panda’dan sonra iki yeni ürünün devreye girmesi, sadece Türkiye açısından değil marka açısından da çok önemli. Avrupa’da da marka bu segmentlerde ürün ihtiyacı duyuyor” dedi.

Bu açıklama, Egea sonrası dönemde sedan ağırlıklı yapıdan SUV ve crossover merkezli bir ürün stratejisine geçileceğinin sinyalini veriyor.

YENİ MODELLER 2026'NIN İLK YARISINDA NETLEŞECEK

Sedan segmenti Avrupa ve Türkiye’de daralmaya devam ederken, pazar hızla SUV modellerine kayıyor. Bursa’da üretilecek modellerin detayları netleşmemekle birlikte, F2X ve F2U kodlu Fas üretimi modeller iddialar arasında. Analist toplantısında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“F2X ve F2U şu anda Fas’ta üretilecek. Dolayısıyla, şimdilik Tofaş’ta üretim planı bulunmamaktadır. Binek modellerle ilgili şu anda projeler değerlendiriliyor ve Stellantis’le görüşmeler yapılıyor. Bu yılın ilk yarısında sonuçlandırma aşamasına gelebiliriz.”

Buna göre Egea üretimi sona erdiğinde, 2026’nın ilk yarısında yeni modelin büyük ölçüde netleşmesi bekleniyor.

RESMİ GÖRSELLER HENÜZ YAYINLANMADI

Altan Aytaç, yeni modellerle ilgili sosyal medyada dolaşan görsellerin resmi olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Ürünlere dair henüz resmi olarak yayınlanmış bir fotoğraf ya da detaylı bilgi yok. Dolayısıyla farklı mecralarda gördüğümüz görsellerin hiçbiri resmi değil.”

YATIRIM TUTARI 1 MİLYAR EURO'YA YAKLAŞABİLİR

Tofaş, Egea üretiminin sona yaklaşmasıyla birlikte yeni dönem yatırımlarını hızlandırdı. K0 ve K9 projeleri toplamda 600 milyon euroyu aşan yatırım büyüklüğüyle öne çıkıyor. K0 projesi için yatırım yaklaşık 386 milyon euro, K9 projesi için ise yaklaşık 250 milyon euro seviyesinde. Yeni bir binek modelin devreye girmesiyle toplam yatırımın 1 milyar euro sınırına yaklaşabileceği konuşuluyor.

BURSA OTOMOTİV ÜSSÜ GÜCÜNÜ KAYBETMİYOR

Tofaş dışında Bursa’da üretim planları yapan bir diğer tesis Oyak-Renault Fabrikaları. Dacia logolu bir B-SUV üretiminin yıl sonunda başlaması bekleniyor. Renault Grubu Büyüme Direktörü Fabrice Cambolive, Türkiye’de üretilecek C segment otomobilin Dacia için güçlü bir model olacağını belirtti:

“Boreal’i test ettim; Türkiye için çok güçlü bir model olacak. Avrupa’da piyasaya süreceğimiz ve Türkiye’de üreteceğimiz C segment otomobil de Dacia için Türkiye’de harika bir otomobil olacak. C segmentinde istikrarlı bir konumdayız ve bu segmente Dacia tarafından yeni bir araç ekleyeceğiz. Ve elbette, pazar pazar tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için hibrit ve elektrikli araçlar arasındaki iki ayaklı stratejimize güveneceğiz.”

Yeni modelin crossover tarzında olması ve motor seçeneklerinin benzinli, LPG’li veya yüzde 100 elektrikli olabileceği öngörülüyor.