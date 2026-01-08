Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu tarafından 2025- 2026 av dönemi için listeyi yayımlandı. 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, 'memeliler', 'sürüngenler' ve 'kuşlar' yer aldı. Avlanması ve zarar verilmesi yasak hayvanlar tazminat bedelleri de belirlendi.

HEM PARA CEZASI HEM HAPİS CEZASI VAR

Listenin ilk sırasında Anadolu parsı yer aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Anadolu parsı en yüksek tazminata sahip. 2019 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilmişti. Şimdi bu hayvanı avlamak ya da zarar vermenin bedeli 45 milyon TL. Ayrıca idari para cezası dışlında failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunmakta.

ANADOLU'NUN EN YIRTICILARI

Bilim kurulu tarafından leoparlar, 'Pars' olarak isimlendiriliyor. 8 alt türü olan leoparlardan biri de Anadolu parsı.

Anadolu'nun en önemli karasal yırtıcı memeli türleri arasında yer alan Anadolu parsı üzerinde bölgede uzun yıllardır bilimsel araştırmalar yürütülüyor. Ve bu araştırmalar sayesinde Anadolu parsını DNA'sı da çıkarılmaya çalışılıyor.

İŞTE KORUMA ALTINDAKİ MEMELİLER VE TAZMİNATLARI

Doğu yaban koyunu ve Anadolu yaban koyunu 8,7 milyon TL.

Çizgili sırtlan 3,6 milyon TL.

Yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi 940 bin TL.

Karakulak ve vaşak 870 bin TL

Alageyik 720 bin TL

Kızılgeyik 580 bin TL

Yaban kedisi ve saz kedisi 290 bin TL

Kum ceylanı (Urfa ceylanı) ve Hatay dağ ceylanı 220 bin TL

Boz ayı 130 bin TL

Akdeniz foku 120 bin TL

Su samuru 100 bin TL. Kurt 60 bin TL

Karaca 45 bin TL

Alacasansar, oklu kirpi 36 bin TL

Sincaplar familyasındaki bütün türler 15 bin TL

Ada tavşanı 5 bin TL

Yaban tavşanı, gelincik, kokarca, kaya sansarı, porsuk, kuyruksüren, rakun köpeği ve su maymunu, çakal, tilki ve yaban domuzu 4 bin 500 TL.

Diğer memeli türleri de 3'er bin TL.