Türkiye otelcilik sektörünün en eski yerli ve milli markalarından biri olan Alkoçlar Exclusive için iflas sürecinin ardından yeni bir döneme girildi.

İstanbul 3. İcra Dairesi, tescilli marka için 5 milyon TL muhammen bedel belirleyerek icradan satış kararı aldı. İlk açık artırmanın 9 Mart tarihinde gerçekleştirileceği ilan edildi.

Sektörün duayen isimlerinden Engin Alkoçlar’ın ismini taşıyan ve 2000’li yıllarda hem kayak hem de deniz otelciliğinde üst segment standartları belirleyen marka, son yıllarda ciddi finansal zorluklarla karşı karşıya kalmıştı.

60 MİLYON FAZLA BORÇLA İFLAS ETMİŞTİ

Haber Hürriyeti'nden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait olan ve 1400 yatak kapasiteli üç otelin işletmesini yürüten Alkoçlar Otelcilik AŞ, 2018 yılında konkordato talebinde bulunmuştu. Bu süreçte Bodrum ve Alaçatı’daki Alkoçlar Exclusive otelleri faaliyetlerini durdurmuş, şirket içine düştüğü darboğazı aşamayarak 60 milyondan fazla borçla iflas etmişti.

TURİMZDE BİR DEVİR KAPANDI

Turizm sektörünün gelişiminde önemli bir emeği bulunan ve bir dönem Türkiye’nin en güçlü otel zincirlerinden biri olarak kabul edilen Alkoçlar, 1950 yılında Bursa Uludağ merkezli olarak temelleri atılmıştı. Yıllar içinde büüyüyen otelin iflas etmesi bir devrin sonu olarak görülmüştü.