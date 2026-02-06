TÜİK verileri, Türkiye’deki hane halklarının yalnızca yüzde 1,1’lik bir kısmının en üst refah seviyesinde yer aldığını ortaya koydu. Eğitim, gelir ve yaşam standartları gibi çok sayıda kriterin baz alındığı çalışmada, büyükşehir merkezleri ile kırsal bölgeler arasındaki uçurum dikkat çekici boyutlara ulaştı.

REFAHIN ZİRVESİNDE ANKARA VE İSTANBUL VAR

Yapılan genel sıralamaya göre Türkiye’nin sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçesi Ankara’nın Çankaya ilçesi oldu. Başkenti sırasıyla İstanbul’un köklü ilçeleri Kadıköy ve Beşiktaş takip etti. Bu bölgeler, hane halkı olanakları ve eğitim düzeyi bakımından listenin en üst basamağında yer aldı.

Metropollerdeki bu yüksek skorlara rağmen, Türkiye genelinde sosyoekonomik seviyenin "yüksek" olarak tanımlandığı hane oranının oldukça sınırlı kalması, verilerin en dikkat çekici detaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

EN FAKİR İLÇELER AÇIKLANDI

Listede yer alan ve sosyoekonomik seviye puanı en düşük olan ilçe Giresun’un Çamoluk ilçesi oldu. TÜİK’in analizine göre Çamoluk, hane halkı varlığı ve sosyal imkanlar açısından Türkiye’nin en zayıf skoruna sahip bölgesi olarak belirlendi.

Sıralamanın son basamaklarında yer alan diğer ilçeler ise genellikle nüfusu az ve kırsal yapısı baskın olan bölgelerden oluştu. Sosyoekonomik düzeyin en alt seviyede kaldığı yerleşim yerleri, temel geçim kaynakları ve teknolojik erişim gibi alanlarda sınırlı kaldı.

İŞTE TÜRKİYE’NİN SOSYOEKONOMİK SEVİYESİ EN DÜŞÜK İLÇELERİ

TÜİK bülteninde paylaşılan resmi verilere göre, en düşük skorlara sahip ilçeler şu şekilde:

Çamoluk (Giresun)

Derebucak (Konya)

Doğanşar (Sivas)

Felahiye (Kayseri)

Dikmen (Sinop)

Pınarbaşı (Kastamonu)

Bayramören (Çankırı)