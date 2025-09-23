Ürün ve marka tavsiyesinde ünlülerin güvenilirliğini ölçmek amacıyla her yıl MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi'nin bu yılki sonuçları belli oldu.

2017'de ünlülerin ürün ve hizmet tavsiyelerine duyulan güven yüzde 28.8'den 2025'te yüzde 39.3'e çıktı. Güvenilirlik oranı da yüzde 31.2'den yüzde 40.3'e yükseldi. Araştırmada sosyal medyada sessiz kalan ünlülerin kamuoyu nezdinde puan kaybettiği vurgulandı.

Listenin zirvesinde ise değişim yaşanmadı. 12 ilde 1000 kişiyle online yapılan araştırmaya göre Haluk Levent, 6 yıl üst üste Türkiye’nin en güvenilen ünlüsü seçilerek liderliği kaptırmadı.

2023'te TIME dergisinin 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' listesine giren tek Türk olarak dikkat çeken Haluk Levent'i, Kenan İmirzalıoğlu ve Müge Anlı takip etti.

İLK KEZ LİSTEYE GİRDİLER

Tarkan, sekiz sıra birden yükselerek ilk beşe çıkarken; Murat Yıldırım, Ali Sunal, Tolga Çevik, Demet Evgar ve Tolga Sarıtaş lissteye ilk kez giren ünlüler oldu.

İŞTE EN ÇOK GÜVENİLİR 20 KİŞİ

Haluk Levent... % 60.9

Kenan İmirzalıoğlu... % 54

Müge Anlı... % 49.5

Şener Şen... % % 47.5

Tarkan... % 43.3

Ali Sunal... % 42.3

Murat Yıldırım... % 42.3

Haluk Bilginer... % 41.3

Tolga Çevik... % 40.7

Beyazıt Öztürk... % 40.2

Aras Bulut İynemli... % 40.1

Kıvanç Tatlıtuğ... % 40

Demet Akbağ... % 38.6

İlker Ayrık... % 38.7

Demet Evgar... % 37.4

Çetin Tekindor... % 36.4

Kerem Alışık... % 35.3

Oğuzhan Uğur... % 34.8

Ezgi Mola... % 34

Tolga Sarıtaş... % 33.8