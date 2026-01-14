Yapay zeka verilerine göre belirlenen bu bölgeler, sadece sessizlikleri ile değil, aynı zamanda bozulmamış doğaları ve geleneksel yaşam biçimleriyle de dikkat çekiyor. İşte Türkiye'nin yaşam kalitesi ve huzur endeksi en yüksek 10 bölgesi.

GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)

Türkiye’nin en düşük nüfus yoğunluğuna sahip yerleşimlerinden biri olan Gökçeada, listenin zirvesinde yer alıyor. Motorlu trafik azlığı ve geniş doğal alanları sayesinde yılın büyük bölümünde sessizliğini koruyan ada, kalabalıktan kaçanlar için en önemli sığınak noktası olarak görülüyor.

VİZE (KIRKLARELİ)

Küçük nüfus yapısı ve sanayi faaliyetlerinin bölgeye uğramamış olması Vize’yi gürültüden uzak bir ilçe haline getiriyor. Ormanlık alanlarla çevrili olan bölge, Marmara’nın en sakin duraklarından biri olarak listenin ikinci sırasında bulunuyor.

ŞARKÖY (TEKİRDAĞ)

Bağcılığın ve balıkçılığın öne çıktığı Şarköy’de yoğun şehir trafiğine rastlanmıyor. Deniz ve kırsal alanların iç içe geçtiği ilçe, doğal bir sessiz ortam arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

FOÇA (İZMİR)

İzmir gibi büyük bir metropolün sınırları içinde yer almasına rağmen Foça, dar yerleşim alanı ve kontrollü yapılaşmasıyla huzuru korumayı başarıyor. Özellikle merkez dışındaki koyları ve tarihi dokusu, sessizliği ön plana çıkarıyor.

SEFERİHİSAR (İZMİR)

Türkiye’nin ilk "Sakin Şehir" (Cittaslow) unvanını alan Seferihisar, gürültü kirliliğini azaltmaya yönelik kararlı yerel politikalarıyla tanınıyor. Kent hayatının hızlı temposuna karşı yavaş yaşam felsefesini benimseyen ilçe, huzurlu yapısını her geçen yıl güçlendiriyor.

AKYAKA (MUĞLA)

Koruma altındaki özgün mimarisi ve sıkı yapılaşma sınırları sayesinde Akyaka, gürültülü faaliyetlerin en az olduğu turizm bölgelerinden biri. Trafik ve yüksek sesli işletmelerin sınırlı olduğu kasaba, doğayla baş başa bir yaşam sunuyor.

YENİPAZAR (AYDIN)

Nüfus yoğunluğunun oldukça düşük olduğu Yenipazar, tamamen tarıma dayalı sakin bir yaşam sürdürüyor. Sanayi tesislerinin bulunmaması ve düşük araç sayısı, burayı sessiz ilçeler listesinde üst sıralara taşıyor.

GÖYNÜK (BOLU)

Tarihi Osmanlı dokusunu günümüze kadar taşıyan Göynük’te modern şehir gürültüsü yok denecek kadar azdır. Araç trafiğinin oldukça kısıtlı olduğu ilçe, mistik atmosferiyle huzur arayanları karşılıyor.

EĞİRDİR (ISPARTA)

Eğirdir Gölü’nün kıyısında yer alan bu ilçe, hem suyun sakinleştirici etkisi hem de düşük yapı yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Doğal seslerin şehir seslerine baskın geldiği bölge, sakin bir yaşam döngüsü vadediyor.

TARAKLI (SAKARYA)

Listenin onuncu sırasında yer alan Taraklı, küçük yerleşim yapısı ve sanayi ağlarının uzağında kalmasıyla biliniyor. Yoğun ulaşım güzergahları üzerinde bulunmayan ilçe, gürültü seviyesini minimumda tutarak huzurlu bir ortam sağlıyor.