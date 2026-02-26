Bölgede etkisini sürdüren afet boyutundaki yağışlar, ulaşımı imkansız hale getirdi. Dron kameralarına yansıyan karelerde, binlerce aracın geçtiği ana arterin tamamen sular altında kaldığı ve kara yolunun adeta bir denize açıldığı fark ediliyor. Yolun son hali, doğanın dengesinin ne denli hızlı değişebileceğinin kanıtı niteliğinde.

Güvenlik Önlemleri Üst Seviyede: Alternatif Rotalar Devrede

Yaşanan su baskını nedeniyle Konya-Antalya kara yolu, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla trafiğe tamamen kapatıldı. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına yetkililer şu önlemleri devreye aldı:

Yönlendirme: Trafik akışı geçici olarak Akseki ve Manavgat güzergahlarına kaydırıldı.

Kapatılan Hat: Ana yol üzerindeki geçişler, su seviyesi güvenli sınıra inene kadar durduruldu.

Tahliye Çalışmaları: Ekipler, kara yolunu yeniden ulaşıma açabilmek için bölgedeki devasa su birikintisini tahliye etme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Doğa Olayının Faturası Havadan Görüntülendi

Sert hava koşullarının yarattığı bu tablo, bölgedeki altyapının ne denli zorlandığını bir kez daha ortaya koydu. Kara yolunun "denizle birleştiği" o anlar, sosyal medyada ve haber kanallarında günün en çok konuşulan görüntüleri arasında yerini aldı. Sürücülerin bölgedeki güncel yol durumu ve hava tahminlerini takip ederek yola çıkmaları önemle vurgulanıyor.