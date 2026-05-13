TÜİK tarafından açıklanan istatistikler, sosyoekonomik göstergelerin aile yapısı üzerindeki etkisini bir kez daha tescilledi. Batı illerinde çekirdek aile yapısı ve düşük çocuk sayısı hakimken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde kalabalık aile yapısının korunduğu görüldü. Özellikle Tunceli, coğrafi konumuna rağmen hanehalkı büyüklüğü bakımından Batı illeriyle benzerlik göstererek dikkat çekti.

EN KALABALIK AİLELER ŞIRNAK'TA

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin hanehalkı sayısı en yüksek ili 4,9 ortalamasıyla Şırnak oldu. Şırnak'ı sırasıyla 4,5 ortalamayla Şanlıurfa ve 4,3 ortalamayla Batman takip etti. Listenin ilk 10 sırasında yer alan tüm illerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkması dikkat çekti.

Hanehalkı sayısı en yüksek 5 il:

Şırnak: 4,8 - 4,9 Şanlıurfa: 4,4 - 4,5 Batman: 4,2 - 4,3 Hakkâri: 4,1 - 4,2 Mardin: 4,0 - 4,1

BATI İLLERİNDE ÇEKİRDEK AİLE HAKİM

Listenin diğer ucunda ise hanehalkı sayısının en düşük olduğu iller yer aldı. 2,5 ortalamasıyla Çanakkale, Türkiye’nin en küçük aile yapısına sahip ili olarak kayıtlara geçti. Bu veri, Şırnak ile Çanakkale arasında aile büyüklüğü bakımından yaklaşık iki katlık bir fark olduğunu ortaya koydu. Çanakkale'yi 2,58 ortalamayla Giresun ve Balıkesir gibi iller izledi.

TUNCELİ İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ

Verilerin en çarpıcı detayı Tunceli oldu. Doğu Anadolu bölgesinde yer almasına rağmen Tunceli, 2,53 - 2,58 ortalamasıyla Türkiye’nin hanehalkı sayısı en düşük ikinci ili oldu. Uzmanlar, Tunceli'nin yüksek eğitim düzeyi ve göç hızı nedeniyle aile yapısı bakımından bir Doğu ili gibi değil, Ege ve Marmara illeriyle benzer karakteristik özellikler sergilediğini belirtti.

Hanehalkı sayısı en düşük 5 il: