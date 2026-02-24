Bitlis, Iğdır ve Siirt’te bulunan bu üç köyün aslında fiziksel olarak var olmadığı anlaşıldı. Köylerden ikisi tamamen terk edilmişken, Siirt’teki Çattepe köyü ise Ilısu Barajı’nın suları altında kalmış durumda.

SULAR ALTINDAKİ HAYALET NÜFUS

Siirt'in Çattepe köyünde artık tek bir ev bile bulunmuyor. Köyün muhtarı Hakan Şener, köy halkından bir kişinin adresi hala sular altındaki bu köyde göründüğü için nüfusun kayıtlarda "1" çıktığını belirtiyor.

Barajın yuttuğu bu yerleşim biriminin sakinleri, devletten yeni bir yerleşim yeri bekleyerek çevre ilçelere dağılmış durumda. Kayıtlarda yaşayan "o tek kişi" aslında artık var olmayan bir köyün son temsilcisi sayılıyor.

KÖYÜNÜN HEM MUHTARI HEM HER ŞEYİ

Resmi kayıtlarda nüfusu 7 görünen Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Yayladamı köyünde ise gerçek kahraman Mustafa Özkan. 61 yaşındaki Özkan, yılın 11 ayını 1470 metre rakımlı bu köyde yapayalnız geçiriyor.

Eski bir kasap olan Özkan, İstanbul’daki dükkanını devredip ata toprağına geri dönmüş. "Bu bir aşk ve muhabbet meselesi" diyen Özkan, köyün hem muhtarı, hem tek daimi sakini hem de bazen tek seçmeni oluyor.

MAAŞINI KÖYÜN EKSİKLERİNE HARCIYOR

Mustafa Özkan, köyden bir kazancı olmadığı gibi cebinden harcama yaparak Yayladamı'nı ayakta tutmaya çalışıyor. Devletten aldığı muhtar ödeneğinin tamamını köyün ihtiyaçlarına ayırıyor.

Ödenek yetmediğinde ise İstanbul’daki mülklerinden gelen kira geliriyle köyün masraflarını karşılıyor. Eşi bile bu ıssızlığa dayanamayıp kışları İstanbul’a çocuklarının yanına dönerken, o köyü terk etmiyor.

750 YILLIK TARİH YOK OLUYOR

Yayladamı köyünün tarihi 750 yıl öncesine dayanıyor. Sarp coğrafyası nedeniyle geçim imkanları kısıtlı olan köyde bir zamanlar yüzlerce hayvan varken, şimdilerde tek bir küçükbaş hayvan bile kalmamış durumda.

Gençlerin büyük şehirlere göç etmesi ve yaşlı kuşağın vefatıyla köy ıssızlığa bürünmüş. Özkan, köyü canlandırmak için tavuktan ördeğe, cevizden meyve fidanına kadar her yolu denese de nüfusu artırmayı başaramıyor.