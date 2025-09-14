Türkiye’nin yemek kültürü yalnızca kebaplarla sınırlı değil. Karadeniz’in hamsili sofraları, Güneydoğu’nun baharat kokulu yemekleri, Ege’nin zeytinyağlıları ve İç Anadolu’nun hamur işleri, adeta bir gastronomi atlası sunuyor. Uzmanlara göre, Türk mutfağının gücü baharattan çok kullanılan taze malzemelere ve kuşaktan kuşağa aktarılan tariflere dayanıyor.

EN ÇOK ÖNE ÇIKAN 7 LEZZET

Hazırlanan listede Anadolu’nun farklı köşelerinden seçilen yedi yemek ilk sıralarda yer aldı:

Ezogelin Çorbası: Gaziantep mutfağına özgü bu çorba, kırmızı mercimek, salça, nane ve pul biberle hazırlanıyor. Rivayete göre genç bir gelin tarafından ortaya çıkarılan tarif, günümüzde sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında.

Şakşuka: Ege ve Akdeniz mutfaklarının en bilinen zeytinyağlılarından biri. Kızartılmış patlıcan, kabak, biber ve domatesle hazırlanan şakşuka, özellikle yaz aylarında hafif bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İnegöl Köfte: 19. yüzyılda göçmenler tarafından getirilen bu tarif, sadece et, galeta unu ve soğanla hazırlanmasına rağmen lezzetiyle ülke genelinde ün kazandı.

Perde Pilavı: Siirt düğünlerinin vazgeçilmezi olan perde pilavı, pirinç, tavuk, badem ve kuş üzümüyle hazırlanıp tereyağlı hamurla kaplanıyor. Biçimi yeni yuvaları, iç malzemeleri ise bereketi simgeliyor.

Testi Kebabı: Kapadokya’nın simge yemeklerinden biri. Et ve sebzeler toprak testide pişirilerek servis sırasında kırılıyor. Hem lezzeti hem sunumuyla dikkat çekiyor.

Hamsili Pilav: Karadeniz mutfağının en bilinen yemeklerinden. İç pilavla hamsinin buluştuğu bu yemek, fırında pişirilerek sofralara geliyor.

Kayseri Mantısı: “Bir kaşığa 40 tane sığar” sözüyle tanınan Kayseri mantısı, sarımsaklı yoğurt ve biberli tereyağıyla servis edilerek eşsiz bir tat sunuyor.

ANADOLU’NUN DİĞER LEZZETLERİ DE LİSTEDE

Liste yalnızca bu yedi yemekle sınırlı değil. Antakya kısırı, Diyarbakır mercimek köftesi, Ege mutfağının yaprak sarması ve gözlemesi, Bursa İskender kebabı ve Erzurum cağ kebabı da öne çıkan yemekler arasında yer aldı.

Tatlılarda ise Gaziantep baklavası, Maraş dondurması ve Türk lokumu ön plana çıktı. Simit, lahmacun, pide ve su böreği gibi sokak lezzetleri de her dönemde sofraların vazgeçilmezleri arasında.