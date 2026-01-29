Büyükşehirlerin liste dışı kaldığı araştırmada, 81 il arasından sıyrılan Sinop, %77,66'lık rekor mutluluk oranıyla Türkiye'nin en mutlu şehri tescillendi. Toplam 216 bin 460 nüfuslu kent, sakin yaşam tarzı ve yüksek yaşam memnuniyetiyle tam 80 ili geride bırakarak zirveye yerleşti.

AFYONKARAHİSAR VE BAYBURT TAKİPTE

Listenin ikinci sırasında, %76,43’lük mutluluk oranıyla Ege’nin kavşak noktası Afyonkarahisar yer aldı. 736 bin 912 kişilik nüfusuyla yüksek bir oran yakalayan kenti, Türkiye’nin en düşük nüfuslu illerinden biri olan Bayburt takip etti.

81 bin 910 nüfuslu Bayburt, %75,91’lik oranla Türkiye’nin en mutlu üçüncü şehri unvanını aldı. Kırıkkale ise %75,48’lik oranla listenin dördüncü sırasında yer alarak büyük bir sürprize imza attı.

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU 10 ŞEHRİ

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de insanların kendilerini en huzurlu hissettiği ilk 10 şehir şu şekilde sıralandı:

Sinop: %77,66 Afyonkarahisar: %76,43 Bayburt: %75,91 Kırıkkale: %75,48 Kütahya: %73,76 Çankırı: %73,50 Düzce: %72,77 Uşak: %72,34 Siirt: %71,65 Şırnak: %71,36

DOĞU VE BATI KARMA LİSTE

Listenin altıncı sırasındaki Çankırı ve yedinci sıradaki Düzce, %70 barajının üzerinde kalarak dikkat çekiyor. Listenin son üç sırasında ise Uşak, Siirt ve Şırnak yer alıyor.

Özellikle Siirt ve Şırnak, 500 bin civarındaki nüfuslarına rağmen yüksek mutluluk oranlarıyla "ezber bozan" şehirler kategorisine girdi.