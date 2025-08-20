Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sosyoekonomik seviye rakamlarına göre Sinop 112 puanlık skoru ile Türkiye’de sosyoekonomik seviye skorunun en düşük olduğu il oldu. Sinop’u 113 puanla Yozgat ve Şanlıurfa izledi.

ÇANKAYA, KADIKÖY, BEŞİKTAŞ...

Yerel bazda ilçeler değerlendirildiğinde, Türkiye genelinde en yüksek sosyoekonomik skor 178 ile Ankara’nın Çankaya ilçesi olurken, İstanbul Kadıköy (176) ve Beşiktaş (175) ilçeleri sıralamada Çankaya’yı takip etti. Sinop'ta ise en yüksek sosyoekonomik seviyeye sahip ilçe 137 puanla merkez ilçe oldu. Onu Gerze (111) ve Boyabat (110) izlerken Dikmen (84), Saraydüzü (86), Türkeli (96), Erfelek (96), Durağan (97) ve Ayancık (100) en düşük skora sahip ilçeler arasında yer aldı.

CHP'Lİ VEKİLDEN ÇAĞRI

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, şöyle konuştu:

“Mutlu şehir Sinop’un maalesef son TÜİK verilerine göre merkez ilçede bir sorun görülmemesine rağmen geri bir düşüşün olduğunu ama TÜİK verilerine göre 112’nci sırada olan Sinop ilimizin ilçelerinde çok büyük sıkıntıların olduğunu TÜİK verilerinden hep beraber izliyoruz, görüyoruz ve üzülüyoruz. Bunların da düzeltilmesi için yetkililerin gerekli çalışmaları, gerekli hassasiyeti mutlaka yapmaları gerekiyor. Karadeniz’in incisi olan Sinop’ta mutlaka turizm ve balıkçılık anlamında desteklenerek reklamlarının yapılarak ülkemize katkı sunması gerekiyor, mutlu şehir Sinopluların maalesef bu ekonomik şartlar içerisinde nasıl mutlu olduklarını biz anlamış değiliz.”

"ESNAFI, MEMURU, İŞÇİSİ, KÖYLÜSÜ ÇOK ZORLUK ÇEKİYOR”

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ise şöyle dedi:

“Biz zaten bundan hep bahsediyorduk. Türkiye’nin en mutlu şehrinin sosyoekonomik yapısı daha çok ekonomik yapısı Türkiye’nin gerilerinde diye söylüyorduk. Çünkü, iktidar yeterince desteğini Sinop’a vermiyor. Sinop halkı mutlu olabilir ama ekonomik anlamda esnafı, memuru, işçisi, köylüsü çok zorluk çekiyor. Türkiye’nin mutlu şehri olmaktan mutluyuz ama ekonomik anlamda daralması ve bu gidişatın Sinop adına iyi olmadığını yüzlerce sefer söyledik. Gerekli desteğin artık Sinop’a verilmesi gerektiğini buradan bir kez daha iletiyorum."