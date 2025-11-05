Ünlü içerik üreticileri Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan, son dönemde “Yanıyolar!” diyerek tezgahta boyoz satarak popüler hale gelen meşhur boyozcuyu ziyaret etti.

İzmir'de 4 fenomenin gittiği boyozcuda öden hesap tutarı da sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİLER GECİKMEDİ

7 bin TL hesap ödeyen fenomenlerin videosu sosyal medya hesabı X'e düşünce yorumlar da gecikmedi.

Boyoz yedikten sonra çekime devam eden fenomenlerden Ataberk Doğan "Hesap bana mı pahalı geldi?" diye sorup ödedikleri parayı söyleyince diğer isimler şoke oldu.

Ataberk Doğan "7.600 dedi 7 bine düştü" dedi. Diğer fenomenler ise boyozun tanesinin kaç TL olduğunu anlamaya çalışarak "Bugünü mü bize yazdı? Olamaz, dolandırıyor" sözleriyle isyan etti.

“Yanıyolar!” diyerek tezgahında boyoz satarak fenomen olan esnaf ise yenilen, içilen şeyleri sayarak video çekti.