Osmanlı döneminden günümüze ulaşan mimarisi ile ayrışan ve Boğaz’ın en pahalı yalıları arasında yer alan Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı’nın, 10 milyar TL’ye yakın bir fiyata satışa çıkarıldığı tahmin edilirken, Emlak Vergisi ise 5.5 milyon TL ile büyükşehirlerdeki ev fiyatına ulaştı.

6 SENEDE 18 KAT DEĞERLENDİ



Dış görünümü ve geniş bahçesi ile dikkati çeken tarihi yalı 23 oda, 5 salon ve 8 banyodan oluşuyor. Yalı, Ekim 2019’da Türkiye’nin en pahalı konutlarından biri olarak satışa çıkarılmıştı. 2019 yılında yalı için 550 milyon lira fiyat talep edildiği belirtilirken, o dönemde bu fiyat yaklaşık 100 milyon dolara denk geliyordu.





ŞATO GİBİ GÖRÜNÜYOR



19. yüzyılın ikinci yarısında birçok önemli binada imzası olan Fransız mimar Alexandre Vallaury'a yaptırılan yalıyı, Boğaz'daki diğer yalılardan ayıran en önemli özellik ise mimarisinin şato görünümünde olması. Barok üslupta olan 5 katlı 130 yıllık yalıya hem bahçeden hem de deniz tarafından girilebiliyor.

SON KALAN SAHİL SARAYLARINDAN



Kat kaloriferiyle ısıtılan 510 metrekare oturumlu yalı, 4 kat + bodrum kattan toplam 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Tavan yüksekliği katlara göre değişiklik gösteren yalıda kat aralıkları 3.03 metre ile 4.78 metre arasında değişiyor. Her katta 5'i deniz manzaralı toplam 6 oda, 1 büyük orta salon (sofa) 1 banyo, 1 tuvalet, 1 mutfak bulunuyor. 4 bin 32 metrekarelik bahçesi ve 110 metrelik rıhtım boyu ile Boğaz'ın en görkemli ve son kalan sahil saraylarından biri olan asansörlü yalıda, 4 araçlık kapalı otopark da yer alıyor.