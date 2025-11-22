

İstanbul Boğazı’nın en özel noktasında yer alan, 130 yıllık anıtsal yapı Zeki Paşa Yalısı, yeni sahibini bekliyor. Geniş bahçesi, şatoyu andıran mimarisi ve boğazı kucaklayan benzersiz manzarasıyla dikkat çeken yalı, sahibi olan aile tarafından satışa çıkarıldı.

“TÜRKİYE'NİN EN PAHALI EVİ” OLARAK BİLİNİYOR

23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu Zeki Paşa Yalısı uzun yıllardır Türkiye’nin lüks gayrimenkul piyasasında özel bir yere sahip.

Satış süreci için aile, bir emlak şirketini resmi olarak yetkilendirdi.

Boğaz hattındaki diğer yalıların 2 ila 6 milyar TL arasında değişen fiyatlarla listelendiği düşünüldüğünde, uzmanlar Zeki Paşa Yalısı için “paha biçilemiyor” yorumunu yapıyor.

TARİHİ VE MİMARİ ÖZELLİKLERİYLE DİĞER YALILARDAN AYRILIYOR

Alexandre Vallaury imzası taşıyor

Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün hemen yanında yer alan tarihi yapı; dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından, Sultan II. Abdülhamid döneminin nazırlarından “Filinta Mustafa” olarak bilinen Tophane Müşiri Zeki Paşa için inşa edildi.

Barok etkilerini taşıyan ve şatoyu andıran çizgileriyle ön plana çıkan yalı, Boğaz’ın mimari açıdan en görkemli yapıları arasında gösteriliyor.

MEVCUT SAHİBİ TRABZONLU BİR AİLE

Bugün Trabzonlu bir aileye ait olduğu bilinen yalının en tanınan mirasçısının Meliha Baştımar olduğu kaydediliyor.

Beş katlı yapı, hem deniz tarafından hem de geniş bahçesinden giriş yapılabilen planıyla dikkat çekiyor.

510 Metrekarelik Alanda 2 Bin 489 Metrekarelik Görkem

Toplam 510 metrekarelik alana kurulan yalı, bodrum katı da dahil olmak üzere 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Kat yükseklikleri 3 ile 4.5 metre arasında değişen yapının her katında;

5’i boğaz manzaralı toplam 6 oda,

Geniş bir orta salon,

Banyo ve tuvaletler,

Mutfak bölümleri bulunuyor.

Dron görüntüleri, yalının tarihî görkemini ve Boğaz’ın eşsiz atmosferini büyüleyici bir şekilde ortaya koyarak izleyicilere adeta zamanın durduğu bir an sunuyor.

İSTANBUL'UN MİRASI YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

Zeki Paşa Yalısı, sadece bir gayrimenkul değil; İstanbul’un tarihi, mimarisi ve kültürel mirasını bir arada taşıyan değerli bir yapı olarak dikkat çekiyor. Lüks konumu, benzersiz mimarisi ve tarihi dokusuyla Boğaz hattının simgelerinden biri olan yalı, kendisine layık yeni sahibini bekliyor.