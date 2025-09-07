Başkan Tekin, Beştepe Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında MKE'nin kendilerine verilen desteği kesmesini eleştirdi.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankaragücü ile özdeşleşmiş bir kurum olduğunu hatırlatan Tekin, "Bugün MKE'nin 75. yılı, Ankaragücü'müzün de 115. yılı. Kuruluşunda şehitler vermişiz, o dönem futbolcularımız aynı zamanda o kurumun işçileri. Yani MKE bizimle özdeşleşmiş bir kurum. Armamızın içine girmiş MKE. Bu konumdayken MKE'nin kulübümüz Ankaragücü'ne destek olmaması düşünülemez." ifadelerini kullandı.

"EYLEM Mİ YAPMALIYIZ?"

"MKE'nin önüne gidip siyah çelenk mi bırakmalıyız?" diyen Tekin, şunları kaydetti:

"Bir ses gelmesi için şunu mu yapmalıyız? Taraftarımızla beraber MKE'nin önüne gidip siyah çelenk mi bırakmalıyız? Eylem mi yapmalıyız? Bu kurum Ankaragücü ile eşleşmiş bir kurum. Biz önümüze herhangi bir başka takımlar gibi bir isim alamayız. Ankaragücü MKE'dir, MKE Ankaragücü'dür. Değişmesi de mümkün olmaz. Olmayacak bir şeydir. Dolayısıyla MKE Ankaragücü'ne destek olmak durumunda. Çünkü bu kulübün sahibi onlar."

MKE'NİN VERDİĞİ DESTEĞİ AÇIKLADI

Başkan Tekin, MKE'nin 06.12.2019 ile 25.01.2023 tarihleri arasında kulüplerine 11 milyon 153 bin avro destek verdiğini aktardı.

Bu destekler için teşekkür eden Tekin, "Ama biz geldiğimizden beri yaklaşık üç ayı geçti, MKE'den henüz herhangi bir destek alamadık. Geçmişe baktık. Neler vermiş MKE. 06.12.2019'dan 25.01.2023'e kadar belgesini de size göstereyim. Bu bizim muhasebemizde kayıtlı olan evraklarla beraber o günkü kur karşılığıyla beraber söylemem gerekirse 11 milyon 153 bin avro Ankaragücü'ne destekte bulunmuş." diye konuştu.

Kulübe gelen desteğin 25.01.2023 tarihinden sonra kesildiğine dikkati çeken Tekin, "Bu tarihten sonra kulübümüze MKE tarafından gelen herhangi bir sponsorluk ücreti veyahut da reklam bedeli gibi bir herhangi bir şey gelmiş durumda değil. Bugünkü karşılığı 535 milyon TL'nin üzerinde gelir sağlamış MKE. Bu niye verildiği noktasında değiliz. Bunlar için teşekkür etmek lazım. Ancak tarihin en güçlü yönetimleri buralardayken bu yardımlar veriliyorsa şu anda şeffaf açık Ankara'nın evlatları olan bizleri bu camianın evlatları olan bizlere henüz bir destek gelmemesi manidardır." değerlendirmesinde bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Başkan Tekin'in 8 milyonluk kasap harcaması açıklaması ise Ankaragücü taraftarının tepkisine neden olurken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.