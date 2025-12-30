Erzurum’da iki gündür süren karın ardından dondurucu soğuk etkisini artırdı; kent merkezinde araç camları buz tuttu, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Karaçoban ilçesi, gece ölçülen -30,3 dereceyle Türkiye’nin en soğuk noktası oldu. Soğuk hava Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı’da da yaşamı olumsuz etkiledi. Kars’ta dere ve göller dondu, Sarıkamış’ta camlar buz tuttu. Ardahan’da kar ve buzlanma ulaşımda aksamalara yol açtı. Tunceli’de gece sıcaklık -6 dereceye inerken buzlanan yollarda tuzlama yapıldı. Ağrı’da sisle birlikte soğuk arttı; nehir ve dereler buzla kaplandı, sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle vatandaşlar zorlandı.

