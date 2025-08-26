"Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi" olarak bilinen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kore Mahallesine sokak röportajı için giden Sarı Mikrofon ekibi röportaj yaptığı sırada bir şahıs havaya pompalı tüfekle 2 el ateş etti.

POMPALIYLA DEHŞET SAÇTI

Araç üzerine çıkan bir şahıs, "Barzaniler her yerde abi rakipsiz devam" derken pompalıyla havaya ateş açan şahıs ise "Barzaniler affetmiyor" diyerek 2 el ateş açtı.

Çevredekilerin sıkma uyarısına aldırış etmeyen şahsa, "Gençliğe vermek istediğin bir mesajın var mı?" sorusu yöneltilirken, "Herkesin canını alacağım" dedi.