Piyasa analizleri, sıfır araçlarda 1 milyon TL'lik psikolojik sınırın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı. İşte Kasım 2025 Türkiye'nin en uygun sıfır otomobil listesi ve güncel başlangıç fiyatları:

Citroën C3: Fransız şıklığını uygun fiyatla sunan Citroën C3, 1.375.000 liradan satılmaya başlıyor.

Renault Clio: B segmentinin en popüler modellerinden Renault Clio, 1.536.000 liradan başlayan fiyatıyla listede yer alıyor.

Opel Corsa: Güvenilirliği ve sağlamlığıyla bilinen Opel Corsa, 1.390.000 liradan başlıyor.

EN UCUZ SIFIR OTOMOB İ L

Fiat Egea: Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli Fiat Egea Sedan, fiyatını 999.900 TL'de tutarak, 1 milyon TL'nin altında kalan tek sıfır otomobil olma unvanını korudu.

Hyundai i10: Şehir içi kullanımın gözdesi Hyundai i10, 1.153.000 liradan başlayan fiyatıyla listenin ikinci sırasında yer alıyor.