Otomobil üreticileri Mart ayı fiyatlarını güncelledi ve bu sayede Türkiye’de satışa sunulan en uygun fiyatlı araçlar ortaya çıktı. 2 milyon TL’nin altında alınabilecek modeller belli oldu.
Markalar yeni fiyat listelerini paylaşırken, modellerin güncel fiyatları, indirimleri, zamlar ve kampanyalar da duyuruldu. Bu listeler doğrultusunda Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobillerin sıralaması belli oldu.
Peki, Türkiye’nin en ucuz otomobili hangisi? Mart ayı itibarıyla 2 milyon TL altındaki sıfır otomobillerin fiyatları şöyle:
Türkiye’nin en uygun fiyatlı 2026 model otomobilleri
-
Peugeot E-208 – 1.999.500 TL
-
Suzuki Vitara Hibrit – 1.999.000 TL
-
Toyota Yaris – 1.990.000 TL
-
Opel Mokka – 1.988.000 TL
-
Hyundai i30 – 1.940.000 TL
-
Seat Arona – 1.876.000 TL
-
Citroen C4 X – 1.862.000 TL
-
Skoda Kamiq – 1.861.400 TL
-
Opel Frontera Elektrik – 1.857.000 TL
-
Kia Xceed – 1.840.000 TL
-
Skoda Fabia – 1.829.900 TL
-
Yeni Renault Clio – 1.799.000 TL
-
Skoda Scala – 1.791.400 TL
-
Renault Duster – 1.780.000 TL
-
Renault Megane Sedan – 1.770.000 TL
-
Toyota Corolla – 1.770.000 TL
-
Nissan Juke – 1.735.200 TL
-
Citroen e-C3 Aircross – 1.707.000 TL
-
Renault Clio – 1.699.000 TL
-
Hyundai Bayon – 1.695.000 TL
-
Dacia Sandero Stepway – 1.685.000 TL
-
Seat Ibiza (2025 model) – 1.647.000 TL
-
Fiat Grande Panda – 1.584.900 TL
-
Hyundai INSTER – 1.510.000 TL
-
Citroen e-C3 – 1.468.000 TL
-
Hyundai i20 – 1.425.000 TL
-
Fiat Egea Sedan – 1.409.900 TL
-
Kia Picanto (2025 model) – 1.335.000 TL
-
Dacia Sandero – 1.299.000 TL
-
Opel Corsa – 1.290.000 TL