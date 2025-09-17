Türkiye'nin inşaat devlerinden Artaş Grubu, İstanbul'un en köklü alışveriş merkezlerinden Profilo AVM'nin yerine yapacağı konut projesine devam ediyor.



Uzun süredir AVM'yi görmeyen vatandaşlar, tamamen yıkılmış Profilo AVM manzarasıyla karşılaştıklarında şaşkınlıklarını gizleyemezken, İstanbul'un en değerli arazilerinden birinde yükselen konut projesinin detayları belli oldu.

MİLYONLARCA DOLARLIK KONUT PROJESİ YÜKSELİYOR



Çevrede açılan yeni AVM'lerin ardından cazibesini kaybeden ve geçtiğimiz yıllarda İş Bankası'na satılan Profilo AVM, daha sonra İş GYO'ya devredilmişti. İş GYO'dan yapılan açıklamada "Şirket portföyüne dahil edilen Profilo AVM’ye ilişkin olarak, Artaş İnşaat ile “Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme uyarınca, söz konusu alışveriş merkezinin bulunduğu arsa üzerinde Artaş İnşaat tarafından konut projesi geliştirilecektir. Tüm proje giderlerinin Artaş İnşaat tarafından karşılanacağı projede, satışlar kapsamında elde edilecek tüm gelirlerin %40'ı arsa bedeli karşılığı hasılat payı olarak Şirketimize ödenecek olup, Şirketimize ödenecek asgari hasılat payı tutarı 65 milyon USD+KDV olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.



YENİ HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR



İstanbul'da kent hafızası için önemli mekanların başında gelen Profilo AVM'yi ise uzun süre sonra ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. AVM arazisinde devam eden çalışmalarda alışveriş merkezinin tüm kalıntılarının temizlendiği görülürken, yapılacak konut çalışmasının ise zemin aşaması tamamlanmış durumda.