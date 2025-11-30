Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmek herkesin ortak hayali. Ancak kötü alışkanlıklar, yoğun şehir yaşamı ve beklenmedik kazalar yaşam süresini kısaltabiliyor. Buna karşın, bazı bölgelerde yaşayanlar; temiz hava, doğal su kaynakları ve beslenme alışkanlıkları gibi avantajlar sayesinde daha uzun ömürlü oluyor. TÜİK verilerine göre hazırlanan çalışma da Türkiye’nin en uzun ömürlü illerini ortaya koydu. Kadın ve erkek yaşam süresi ortalamalarının değerlendirildiği listede başı çeken şehirler merak uyandırdı.

Türkiye’nin nüfusu 86 milyona dayandı

1 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’nin nüfusunun 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştığını açıklayan TÜİK, büyükşehirlerden doğal güzelliklere sahip kentlere kadar tüm illerin güncel sayılarını paylaştı. Bir süre önce yapılan kapsamlı araştırma ise 81 ildeki yaşam süresini karşılaştırarak ilginç sonuçlar ortaya koydu. Özellikle Ege ve Karadeniz bölgelerinin listede ağırlık kazanması dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN EN UZUN ÖMÜRLÜ İLLERİ

10. Antalya

Kadın: 82,4

Erkek: 77,3

Ortalama yaşam süresi: 79,7 yıl

9. Artvin

Kadın: 82,4

Erkek: 77,3

Ortalama yaşam süresi: 79,7 yıl

8. Erzincan

Kadın: 82,3

Erkek: 76,9

Ortalama yaşam süresi: 79,6 yıl

7. Ordu

Kadın: 83,0

Erkek: 77,2

Ortalama yaşam süresi: 80,0 yıl

6. Rize

Kadın: 83,3

Erkek: 75,5

Ortalama yaşam süresi: 79,4 yıl

5. Giresun

Kadın: 83,5

Erkek: 76,6

Ortalama yaşam süresi: 80,0 yıl

4. Trabzon

Kadın: 83,8

Erkek: 76,8

Ortalama yaşam süresi: 80,3 yıl

3. Gümüşhane

Kadın: 83,5

Erkek: 78,1

Ortalama yaşam süresi: 80,8 yıl

2. Muğla

Kadın: 84,0

Erkek: 77,7

Ortalama yaşam süresi: 80,7 yıl

1. Tunceli

Kadın: 84,1

Erkek: 77,0

Ortalama yaşam süresi: 80,3 yıl

Türkiye’nin en uzun ömürlü illerini ortaya koyan bu araştırma, bölgesel yaşam koşullarının ömür üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.