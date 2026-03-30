TÜİK tarafından yayımlanan "Hayat Tabloları" verileri, Türkiye’deki şehir bazlı yaşam sürelerini ve cinsiyetler arasındaki farkları ortaya koydu. Ülke genelinde kadınların erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığı belirlenirken, Karadeniz bölgesindeki illerin listenin üst sıralarındaki ağırlığı dikkat çekti.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA UZUN YAŞIYOR

Verilere göre Türkiye genelinde kadınların yaşam süresi ortalaması erkeklere oranla belirgin bir fark gösteriyor. Şehir bazlı incelemede ise Tunceli, 84,1 yıl ile kadın yaşam süresinin en yüksek olduğu il olarak öne çıktı. Erkeklerde ise en yüksek yaşam süresi ortalaması 77,2 yıl ile Ordu’da kaydedildi.

ZİRVE YARIŞINDA KARADENİZ ETKİSİ

Ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu iller sıralamasında Trabzon ve Tunceli 80,3 yıl ile ilk iki sırayı paylaştı. Bu illeri 80,0 yıl ile Ordu ve 79,4 yıl ile Rize takip etti. Listenin ilk 10 basamağında yer alan şehirler ve yaşam süresi verileri şu şekilde tescillendi:

Trabzon: 80,3 yıl (Kadın: 83,8 | Erkek: 76,8)

Tunceli: 80,3 yıl (Kadın: 84,1 | Erkek: 77,0)

Ordu: 80,0 yıl (Kadın: 83,0 | Erkek: 77,2)

Rize: 79,4 yıl (Kadın: 83,3 | Erkek: 75,5)

Bayburt: 79,2 yıl (Kadın: 81,4 | Erkek: 77,0)

Samsun: 78,6 yıl (Kadın: 81,7 | Erkek: 75,5)

Sinop: 78,6 yıl (Kadın: 81,8 | Erkek: 75,7)

Sivas: 78,5 yıl (Kadın: 81,2 | Erkek: 75,9)

Aksaray: 78,5 yıl (Kadın: 81,5 | Erkek: 75,5)

Zonguldak: 78,2 yıl (Kadın: 81,0 | Erkek: 75,5)

YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Uzmanlar, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki bazı illerin listenin başında yer almasını; beslenme alışkanlıkları, hava kalitesi ve doğal yaşam koşulları gibi çevresel faktörlere bağlıyor. TÜİK verileri, Türkiye’nin demografik yapısındaki değişimlerin ve yaşam kalitesindeki bölgesel farklılıkların takibi açısından stratejik önem taşıyor.