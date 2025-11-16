1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen zekâ testinde 81 ilin zekâ ortalaması ortaya çıkarıldı. Peki, Türkiye'nin en zeki ili hangisi? IQ sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir kaçıncı sırada? İşte il il IQ sıralaması…
Zeka testlerine göre sahip olunan IQ puanı şu anlamları taşıyor:
0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik,
26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik,
40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik,
55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik,
70-85 arası sınır zekâlı,
85-115 arası normal zekâlı,
115-129 arası üstün zekâlı,
129-145 arası dahi olarak anlamlandırılıyor.
İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi…
81- Bingöl 94.19
80- Siirt 94.52
79- Hakkari 95.16
78- Artvin 95.36
77- Kars 95.84
76- Bitlis 95.96
75- Ağrı 96.06
74- Düzce 96.26
73- Iğdır 96.69
72- Amasya 96.88
71- Erzincan 96.97
70- Bilecik 97.14
69- Adıyaman 97.29
68- Ardahan 97.33
67- Hatay 97.36
66- Çankırı 97.53
65- Muş 97.73
64- Van 97.74
63- Yozgat 98.05
62- Şanlıurfa 98.07
61- Bayburt 98.29
60- Şırnak 98.43
59- Elazığ 98.46
58- Batman 98.75
57- Adana 98.76
56- Erzurum 98.97
55- Manisa 99.06
54- Tokat 99.09
53- Kilis 99.14
52- Diyarbakır 99.19
51- Kahramanmaraş 99.28
50- Mardin 99.32
49- Gaziantep 99.40
48- Ordu 99.58
47- Niğde 99.60
46- Aksaray 99.63
45- Malatya 99.75
44- Kastamonu 99.98
43- Nevşehir 100.01
42- Isparta 100.06
41- Sivas 100.09
40- Burdur 100.15
39- Afyonkarahisar 100.17
38- Gümüşhane 100.24
37- Sinop 100.29
36- Aydın 100.34
35- Osmaniye 100.39
34- Kırıkkale 100.46
33- Giresun 100.56
32- Mersin 100.71
31- Karabük 100.85
30- Samsun 100.87
29- Çorum 100.95
28- Bolu 100.99
27- Tunceli 101.17
26- Edirne 101.28
25- Kayseri 101.42
24- Kütahya 101.65
23- Kırşehir 101.74
22- Sakarya 101.78
21- Bartın 102.13
20- Denizli 102.14
19- Rize 102.32
18- Konya 102.36
17- Uşak 102.37
16- Karaman 102.52
14- Zonguldak 102.68
13- Tekirdağ 102.82
12- Antalya 103.29
11- Trabzon 103.37
EN ZEKİ 10 ŞEHİR...
10. Kırklareli
IQ: 103.38
9. Bursa
IQ: 103.47
8. Balıkesir
IQ: 103.59
7. Kocaeli
IQ: 103.85
6. İstanbul
IQ: 104.02
5. Çanakkale
IQ: 104.02
4. Muğla
IQ: 104.12
3. İzmir
IQ: 104.51
2. Ankara
IQ: 104.91
1. Eskişehir
IQ: 105.20